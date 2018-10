Kováčová opäť na čele štvrtej ligy. Gólové hody v Látkach a Stožku (+ FOTO)

Výsledkový sumár, komentáre, zostavy a tabuľky od štvrtej ligy po druhú triedu.

8. okt 2018 o 10:48 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

Kováčová – Príbelce 5:2 (3:0)

Góly: 5. Greško, 10. Giertl, 22. Šanta, 52. Duda, 73. Kurta – 61. Sudimak, 90. Kurák.

Rozhodoval: Medveď, 100 divákov, ŽK: 1-2, ČK: 0-1, Kováčová: Polóny – Hradňanský, Shuper, Turák, Lauč, Ríša (66. Volko), Duda (87. Kujan), Greško (68. Shushpanov), Giertl, Šanta (50. Bordun), Kurta (82. Hanulík)

Domáci si od úvodu vytvorili tlak, udávali tempo hry a podarilo sa im streliť rýchle dva góly. V 22. minúte už Prameň vyhrával 3:0. Do polčasu nepremenili domáci ďalších 5 šancí. V úvode druhého polčasu sa obraz hry nezmenil. V 52: minúte zvyšoval už na 4:0 Duda. Kováčová prestriedala a poľavila, čo využili hostia na strelenie gólu, v 61. minúte sa presadil Sudimak. V 73. minúte pridali domáci aj piaty gól zásluhou Kurtu. V nadstavenom čase po chybe v päťke skorigovali hostia na konečných 2:5 z ich pohľadu.

Hriňová – N. Baňa 1:0 (0:0)

Gól: 68. Paprčka

Rozhodoval: Kolofík, 150 divákov, ŽK: 1-4 Hriňová: Vreštiak – Miklian, Moravčík, Jablonský (73. Sekereš), Ľupták, Vreštiak, Hanes, Paprčka, Malček (68. Hronček), Pohorelec, Purdek (90. Záň) N. Baňa: Zarić – Vlčko, Pacalaj, Dobrík, Branković, Milošević, Brodziansky, Janšík, Vozár, Barniak, Čakloš

Domáci bola od úvodu zápasu lepším tímom, no futbalisti Spartaka sa v prvom polčase dostávali len po šestnástku súpera. Novobančania hrali bojovne, ale žiadnu šancu si nevypracovali. Naopak, pohrozil domáci Purdek, ktorý trafil tyčku. Po zmene strán si Hriňovčania vypracovali tlak a nápor, ktorý vyústil v 68. minúte do gólu domácich. Peknou strelou sa prezentoval Paprčka. Aj naďalej mali domáci hru v réžii, ale do šancí sa už nedostávali.

Detva – Sl. Ďarmoty 1:1 (0:1)

Góly: 74. Ilić – 37. Ďörď

Rozhodoval: Bálint, 50 divákov, ŽK: 2-1, Detva: Michalík – Šťastný, Ilić, Sekereš, Michálik, Šufliarsky (79. Berkeš), Rapčan, Melich, Tužinský, Karásek, Dianiška

Hostia boli miernym favoritom tohto stretnutia, čo potvrdzovali najmä v prvom polčase. V jeho závere sa presadil Ďörď. Detva sa nechcela v druhom polčase zmieriť s priebehom zápasu a ukázala svoju silu aj ona. Vyrovnávajúci gól strelil v 74. minúte Ilić, a tak sa pod Poľanou body delili.

Pliešovce – Rakytovce 1:1 (0:1)

Góly: 33. Malatinec – 72. Pavlík

Rozhodoval: 33. Malatinec – 72. Pavlík divákov, ŽK: 0-2, ČK: 0-1, Pliešovce: Gnida – Gondáš (59. Švec), Polaček (68. Gugh), Roziak, Kouřil, Vilhan, Malatinec, Bobor, Kudlík, Jamnický, Palovič, Rakytovce: Kvasna – Daniel, Pšida (70. Považan), Arvensis, Pavlík, Markovič, Konder, Klačan, Telúch (60. Koreň), Gašpar, Ondrejka

Pliešovciam chýbali až štyria zranení hráči zo základnej zostavy, viacerých hráčov v zostave čakal preto poriadny krst ohňom. Zverenci trénera Žigmunda chceli aj napriek tomu naplno bodovať. Rakytovce sú však kvalitným súperom a očakával sa zaujímavý duel. Do vedenia šli domáci v 33. minúte zásluhou Malatinca. Do polčasu Polaček trafil ešte brvno. Domáci boli v prvom polčase lepším tímom, ktorý si vypracoval viacero šancí, no Vilhan ani Kudlík gólmana hostí neprekonali. V druhom polčase chcel Tatran pozorne brániť, vyrážať do protiútokov a ustrážiť víťazstvo. Domácim však mierne odchádzali sily, čo kvalitné Rakytovce využili. V 72. minúte po štandardnej situácii lopta domácim prepadla, dostal sa ku nej Pavlík a vyrovnal. Záver zápasu dohrávali Pliešovce s desiatimi hráčmi, aj napriek tomu sa snažili a bojovali a chceli strhnúť ešte víťazstvo na svoju stranu. V druhom polčase boli hostia lepším tímom, a tak sa body v Pliešovciach delili.

Ostatné výsledky: Tornaľa – Č. Balog 0:0, Tisovec – Badín 2:2, Medzibrod – Šalková 3:2

1.Kováčová 10 7 3 0 25:7 24

2.Šalková 10 7 2 1 29:12 23

3.Medzibrod 10 6 4 0 20:8 22

4.Rakytovce 10 7 1 2 22:14 22

5.Č. Balog 10 6 1 3 23:12 19

6.Sl. Ďarmoty 10 4 2 4 24:23 14

7.Príbelce 10 4 2 4 20:19 14

8.Badín 10 3 4 3 16:12 13

9.Pliešovce 10 3 4 3 16:16 13

10.Hriňová 10 3 2 5 16:18 11

11.Tornaľa 10 3 2 5 13:19 11

12.Detva 10 1 3 6 15:28 6

13.Nová Baňa 10 0 1 9 6:28 1

14.Tisovec 10 0 1 9 4:33 1

V. liga skupina C

Bzovík – Sásová 1:5 (1:2)

Góly: 29. Ližbetin – 22. a 27. Murín, 65. a 78. Stacho, 90. Dobrota

Rozhodoval: Konček, 200 divákov, ŽK: 2-1, Bzovík: Alakša – Čiak, Hudec, Ližbetin (56. Výboh), Dvorský (67. Dianiš), Križan, Zaťkov, Ďatko (12. Dedok), Augustín, Pápay, Augustín, Sásová: Čavoj – Badinský, Turčan, Stacho, Turčan, Haring, Dobrota, Samson (46. Kapusta), Murín (72. Vidiečan), Schmidtmayer, Kollár

Sásová potvrdila v Bzovíku úlohu favorita. V 22. a 27. minúte sa presadil dvakrát Murín – 0:2. Bzovík sa nevzdával a už o dve minúty znížil na rozdiel gólu zásluhou Ližbetina. Hostia potvrdili svoje kvality po zmene strán, potrebný pokoj na kopačky im priniesol Stachov gól zo 65. minúty. Do konca duelu pridala Sásová ešte ďalšie dva góly.

B. Štiavnica – D. Niva 2:2 (1:2)

Góly: 39. Barák, 84. Kminiak (11m) – 26. Necpal (vl.), 45. Chrenovský (11m)

Rozhodoval: Koleno, 100 divákov, ŽK: 4-1, ČK: 1-0, B. Štiavnica: Kalíšek – Beňadik, Pinka, Necpal, Kuma (64. Drexler), Chmelina, Pastier, Barák, Lupták (53. Budinský), Kminiak, Michalek, D. Niva: Vilhan – Tuharský (89. Molnár), M. Baláž, M. Baláž, Kolény, M. Kucbel, M. Kyslý, Penksa, J. Kucbel, Chrenovský, Plichta

Domáci hráči mali počas celého zápasu prevahu, a hostia sa snažili o zdržiavaciu taktiku. To sa im aj darilo a po štandardnej situácii si domáci dali vlastný gól. Po tomto momente domáci pridali a gólom Baráka vyrovnali. Boli to znovu hostia, ktorí pred koncom polčasu znovu po ojedinelom útoku dokázali streliť gól z pokutového kopu. Do druhého polčasu domáci nastúpili s odhodlaním otočiť stav, ale nevedeli streliť gól. To sa im podarilo až z pokutového kopu, keď sa nemýlil Kminiak. V nadstavenom čase nepremenili svoje šance Kminiak a Budinský, a tak si hostia odvážajú cenný bod.

L. Vieska – Lieskovec 3:0 (2:0)

Góly: 26. Barbora, 37. Hanus, 46. Turkota