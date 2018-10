Zvolen hral s favoritom vyrovnanú partiu, nevyšli mu koncovky setov

Nitre pomohol k výhre najlepší hráč zápasu Bencz.

7. okt 2018 o 12:47 (mim)

MVK Zvolen - VKP-SPU Nitra 0:3 (-18, -20, -23)

Zápas trval 70 minút. Rozhodovali: Holčík a Poláčiková, 150 divákov. MVP: Milan Bencz (Nitra). Najviac bodujúci hráč Zvolena: Kučera 11 bodov.

MVK Zvolen: Vrtielka 7, Šimko 5, Podstupka 2, Kučera 11, Michalec 4, Kliment 9, libero Hraňo (Orolín 1). Tréner: M. Vaško.

VKP-SPU: Porubský 2, Marinič 4, Holinga 8, Bencz 21, Malina 8, Kašper 4, libero Ochodnický (Galandák 5). Tréner: Ľ. Šalata.

Pod Pustý hrad zavítala v treťom kole najvyššej volejbalovej súťaže mužov favorizovaná Nitra. Úvod prvého setu patril hosťom, prvý útok zakončil Bencz, Porubský pridal eso, no Zvolenčania po Michalcovej trojbodovej šnúre viedli o 5 bodov. Avšak Marinič s Bencom boli na sieti neudržateľní a VKP postupne zvyšovalo vedenie a set vyhralo o o sedem bodov. Druhé dejstvo prinieslo síce zlepšený výkon domácich, do stavu 19:19 boli viac ako vyrovnaným súperom, no potom úradovali na sieti už iba Malina a Bencz.

Najlepší volejbal sa hral v treťom sete. Zvolenčania pestrou hrou na sieti dotiahli súpera na 18:18 a viedli, no za stavu 22:22 boli dôraznejší hostia, Bencz premenil druhý mečbal a rozhodol o výhre Nitry.

Hlasy trénerov

Martin Vaško, tréner Zvolena: „Dnes bolo veľa pozitívneho aj negatívneho. Teší ma, že sme zápas zvládli na prihrávke. Naopak mrzí ma, že nám miestami viazol útok. Škoda koncoviek setov. Keby hostia nemali Bencza, mohol sa zápas vyvíjať úplne inak.“

Ľuboslav Šalata, tréner Nitry: „Nebol to z našej strany optimálny výkon. Na dnešnom zápase ma skutočne teší len výsledok. V prvej polovici každého setu sme boli veľmi nekoncentrovaní a domáci nám v prvých dvoch setoch výrazne ubližovali svojim servisom. Do vedenia sme sa dostali vždy až v druhej polovici každého setu. Tretí set sme si trochu skomplikovali sami, ale koncovku sme našťastie ustrážili. Ale je pravda, že domáci nám viacerými pokazenými podaniami v dôležitých momentoch zápasu pomohli k víťazstvu.“