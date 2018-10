Šiesta výhra MFK Zvolen, mrzí len množstvo nevyužitých šancí

Už v 13. minúte bolo 2:0 pre Zvolen, keď sa presadili Hric a Psársky.

7. okt 2018 o 11:52 (mim)

MFK Zvolen – L. Štiavnica 2:1 (2:0)

Góly: 7. Hric, 13. Psársky – 70. Omasta. ŽK: 0 – 1. Rozhodoval: Šašváry, 160 divákov

Zvolen: Lehocký – Cavar, Šimko, Kotora, Vávro, Orság (62. Totkovič), Neušel, Slovák (59. Bariak), Hric (84. Pavlík), Lupčo (64. Chovan), Psársky (55. Krčmárik)

L. Štiavnica: Žiaran – Vierik (81. Eliaš), Gejdoš, Badár (46. Koleň), Hoferica, Gejdoš, Vierik, Matula, Omasta, Praženica, Svetlošák

V úvode prvého dejstva sa Liptáci nestačili zorientovať z výmeny strán, keď vyhrali losovanie a už po pár sekundách mohol otvoriť skóre prenikajúci Neušel. Hostia pôsobili dezorientovane, nestačili eliminovať útočnú snahu výborne hrajúcich Zvolenčanov, ktorí si vytvárali viac ako vyložené šance. Najprv o centimetra minul v čistej šanci Orság, potom však presnou strelou otvoril skóre najlepší strelec MFK Erik Hric - 1:0.

Domáci útočili ďalej, Psárskeho strelu vytesnil Žiaran, potom Slovák mieril tesne vedľa. Prvú štvrťhodinu stretnutia po predchádzajúcich troch čistých šanciach Zvolen uzavrel gólom po akcii Kotoru pohodlne Psársky - 2:0. Domáci pokračovali v tlaku a hostia zrelí „na uterák“ iba odkopávali a doslova zúfalo bránili. Frustrovaný kapitán hostí videl po zbytočnom zákroku iba žltú kartu a domáci pokračovali do konca polčasu v zahadzovaní šancí. Hric najprv tesne minul bránu delovkou z 20 metrov, potom sám pred gólmanom zbytočne prihrával, V. Slovák po prieniku cez obranu trafil do Žiarana, ktorý vytesnil aj Lupčov pokus. Hostia sa dostali pred Lehockého až po polhodine hry, no pokus Svetlošáka bol propagačný.

Druhé dejstvo začali lepšie hostia, no Erik Vierik šancu zahodil. Naznačil však čo domácich, ktorí sa už evidentne šetrili na pohárový zápas s ViOnom, čaká. Zvolen umne dirigoval kapitán Kotora a aj naďalej si vytváral šance, ale Krčmárik po obohraní trojice obrancov strieľal tesne vedľa a Totkovičov „okatý“ center v pokutovom území Hric podbehol.

V 70 minúte z ojedinelého protiútoku rybičkou hlavičkoval pred Lehockým z päťky nestrážený Omasta a lopta skončila v sieti- 2:1. Domáci s piatimi striedaniami kľúčových hráčov riskovali, no hráči príkladne zabojovali a mohli vedenie zvýšiť po akciách Totkoviča, Chovana a Krčmárika. Keď hostia neuspeli ani po šanciach Matulu a Gejdoša, zaknihoval si Zvolen šieste víťazstvo.

Slovo trénera

Miloš Foltán, tréner MFK Zvolen: „Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. V prvom sa nám hra darila, mali sme veľa šancí, no málo sme ich premenili, chýbal nám pokoj v zakončení. Mohli sme dať najmenej ešte tri góly. V druhom sme po striedaniach dovolili súperovi dostať sa do hry, no bojovnosťou sme eliminovali snahu hostí vyrovnať. “