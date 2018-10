Výborná sezóna pokračuje, Miro Čiliak získal titul majstra Európy

Skvelý úspech v medzinárodnom meradle pretekov automobilov do vrchu sa podaril zvolenskému jazdcovi tímu Slovak National Hill Climb Team.

6. okt 2018 o 12:57 (mm, sč)

Preteky v Talianku, konajúce sa počas posledného septembrového víkendu využil Zvolenčan Miro Čiliak na zisk európskeho majstrovského titulu v seriáli FIA Historik Hill Climb Championship 2018 v kategórii 5.

K dosiahnutiu krásneho úspechu v rámci historických európskych majstrovstiev potreboval aktuálny slovenský majster v kategórii Historik Miro Čiliak spoločne s formulou Metalex MTX1-06 dojazdiť preteky, ktoré sa pod názvom 39. Coppa del Chianti Classico konali v Taliansku.

Práve tu, neďaleko mesta Chianti ležiacom v nádhernom talianskom Toskánsku, sa totiž konali posledné preteky seriálu FIA HHCC. Napriek faktu, že pre Mira Čiliaka bola tunajšia osem kilometrov dlhá trať novinkou, dokázal dojazdiť na prvom mieste v triede a kategórii 5 mu patrilo štvrté miesto.

Dosiahnutý súčet bodov však stačil na to aby sa Miro Čiliak stal majstrom Európy v kategórii 5 v rámci seriálu FIA Historik Hill Climb Championship.

„Do Talianska sme museli cestovať viac menej pre istotu. Mohlo sa totiž stať, že by som bol prišiel o titul o jeden bod. Taká bola teória, my sme chceli však zisk titulu potvrdiť na istotu. Podarilo sa to a ja som veľmi šťastný. Po domácom titule absolútneho majstra medzi historikmi je doma aj európsky titul. Ešte stále je však v hre aj seriál FIA CEZ Historik a ja pevne verím, že sa mi podarí získať aj v tomto seriáli prvenstvo. Samozrejme tieto úspechy by som nedosiahol bez podpory Slovak National Hill Climb Teamu a jeho partnerov za čo som všetkým nesmierne vďačný,“ povedal Miro Čiliak po návrate z pretekov.

Ako už európsky a slovenský šampión naznačil, sezóna ešte zďaleka nekončí. Už o dva víkendy sa predstaví Miro Čiliak na pretekoch Cividale del Friuri v Taliansku.