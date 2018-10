Trenčín zvíťazil v Detve. Záver zápasu poznačili šarvátky

Hokejisti Detvy doma nestačili na Trenčanov.

5. okt 2018 o 20:51 TASR

HC 07 Detva - HK Dukla Trenčín 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Góly: 16. Murček (Ščurko, Chovan), 35. Valent (Tibenský, Sládok) - 9. Bartovič (Sádecký, Hecl), 26. Bohunický (Sojčík), 29. D. Hudec (M. Hudec, Švec), 49. Sojčík (Radivojevič, Pardavý). Rozhodovali: M. Novák, Kókai - Valo, Árkovics, vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše Holenda (Trenčín) 10 min za vrazenie na mantinel), presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 501 divákov.

Detva: Petrík – Mar. Chovan, Kuklev, Gachulinec, Hraško, Šimon, Jendroľ, Sládok, F. Fekiač – Ščurko, Murček, Puliš – Ďaloga, Magogin, Žilka – Surový, V. Fekiač, Král – Tibenský, P. Valent, Mat. Chovan

Trenčín: M. Valent – Rýgl, Luža, Cebák, Holenda, Bokroš, Bohunický, Špankovič, M. Hudec – Radivojevič, Ölvecký, Sojčík – Bartovič, Sádecký, Hecl – Varga, Bližňák, Mikula – D. Hudec, Pardavý, Švec

Domáci sa súpera vôbec nezľakli a už v polovici 2. min Ďaloga zblízka zahodil stopercentnú šancu po prihrávke Žilku. Trenčania sa ale rýchlo prebudili, prebrali iniciatívu a vypracovali si viacero sľubných príležitostí, ktoré zneškodnil brankár Petrík. Prvú presilovú hru si vybojovali hostia po faule Murčeka, ale nedokázali si vypracovať vážnejšiu príležitosť. Hneď po jej skončení mohli otvoriť skóre domáci, ale Ščurko nedokázal tiesnený trenčianskou obranou zakončiť. V 9. min si aktívny Bartovič počkal na prihrávku úplne osamotený pri pravom mantineli a z uhla prestrelil Petríka. Na konci 10. min hrala Dukla ďalšiu presilovku, ale ani tá šancu zvýšiť skóre nepriniesla. Detva sa dočkala svojich veľkých príležitostí v 14. min, ale Ščurko, ani Puliš nedokázali Valenta prekonať. V 15. minúte putoval na trestnú lavicu Cebák a Detva tak mohla vyrovnať skóre zápasu. Najskôr sa ocitol pred Valentom úplne osamotený Murček, ale on a vzápätí ani Ščurko nedokázali skórovať. Dočkali sa v polovici 16. min, keď Murček lobom prekonal na ľade ležiaceho Valenta.

Druhá tretina priniesla od úvodu vyrovnaný hokej, so šancami na oboch stranách, ale postupne začala Dukla opäť dominovať. Pri obojstrannom vylúčení po šarvátke Jendroľa s Ölveckým využili voľný priestor lepšie korčuľujúci hostia. Radivojevič sa dostal k odrazenému puku a od modrej čiary prestrelil Petríka. Zvýšiť mohol v obrovskej príležitosti Sojčík, ale ten milimetrovú prihrávku Radivojeviča nezužitkoval. Neuspel ani Hecl po prihrávke Bartoviča a v 29. min prišla ďalšia delovka od modrej, ktorou Denis Hudec zvýšil už na 3:0. Detva mohla korigovať výsledok v 32. min, ale strelu Martina Chovana Valent kryl. V týchto chvíľach bola na ľade prvá domáca formácia, ktorá dokázala hostí zavrieť vo vlastnom obrannom pásme. Vytvorili si aj dobrú príležitosť, ale Puliš po prihrávke Ščurka neuspel. Domáci naďalej pokračovali v dobýjaní trenčianskej bránky, čo vyvrcholilo gólom Valenta v 35. min. Detva dokázala zo svojho tlaku vyťažiť ďalšiu presilovú hru, v ktorej prvá formácia viackrát pohrozila, ale na gól to nestačilo.

Do 3. tretiny vstúpili domáci mimoriadne aktívne. Zastavila ich však hneď na začiatku presilovka, po šarvátke domáceho kapitána. V nej sa oveľa lepšie zorientovali domáci. Najskôr Maroš Surový z hĺbky vlastného obranného pásma nakorčuľoval v samostatnom nájazde až pred brankára Valenta, ale gól z toho nebol. Rovnako o pár sekúnd zblízka neuspel ani Tibenský. Ďalšiu obrovskú šancu spálil Kuklev, ktorý pálil spomedzi kruhov po ukážkovej kombinácii Puliša so Ščurkom. Domáci aj po skončení oslabenia naďalej na ľade dominovali, na čo hosťujúca lavička musela reagovať a tréner Oremus si vyžiadal oddychový čas. Po ňom prišiel šok pre domácich, keď v 49. min posunul Radivojevič na Sojčíka a ten strelou pod brvno pridal štvrtý gól. Domáci se nevzdávali a neustále sa pokúšali o návrat do zápasu. Dokázali si vytvoriť tlak, ale všetky šance bezpečne kryl výborne chytajúci Valent. Záver tretiny bol poznačený nervozitou a šarvátkami, ale Trenčania si už svoj náskok ubránili.