Zvolen rozhodol o výhre nad Budapešťou až v závere zápasu

Prvý seniorský gól strelil pri svojom debute Patrik Halama.

5. okt 2018 o 20:44 TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



HKM Zvolen - MAC Budapešť 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Góly: 2. Kytnár (Zuzin), 9. Šišovský (Špirko, Pöyhönen), 24. P. Halama (Vandane, Zeleňák), 54. M. Halama (Ulrych, Andrisík), 60. M. Chovan - 17. Brown (Burt), 37. Bodó (Dansereau), 52. Dansereau (Brown). Rozhodovali Stano, Fridrich - Durmis, J. Tvrdoň, vylúčení 3:4, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1767 divákov.

HKM Zvolen: Tomek - Vandane, Pöyhönen, Růžička, Zeleňák, Roman, Drgoň, Čarnaok, Ulrych - Vandas, Špirko, Šišovský - Lušňak, Holovič, Petráš - Zuzin, Kytnár, Chovan - P. Halama, M. Halama, Andrisík

MAC Budapešť: Rajna - MacAulay, Garát, Burt, Vokla, Bukor, Pozsgai, Fejes - Dansereau, Brown, Klempa - Terbócs, Nagy, Pápa - Bodó, Langkow, Szabad - Odnoga, Kreisz, Majoross

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Šláger kola v Trenčíne pre Zvolen (+ FOTO)

Favorit vyhrával po 1. tretine len toľko, koľko si zaslúžil. Po góloch Kytnára a Šišovského akoby si myslel, že ďalšie budú padať zákonite a že sa o ne nemusí ani poriadne pričiniť. V 17. min prišiel trest, v presilovke Burtovu strelu pohotovo stečoval Brown a vniesol do zápasu aj napätie. Zvolenčania najmä pri druhom góle ukázali kombinačnú zrelosť, inak sa do nej nepúšťali a nechali súpera až príliš veľa hrať. Veľkorysú ponuku využil, keď jeho gólu predchádzali aj šance, dvakrát Bodóa a Klempu. Pred prestávkou sa ešte Vandas pokúsil upokojiť situáciu, no stav v dobrej príležitosti nezvýšil.

V druhej tretine napätie zostalo a domáci sa opäť akoby pohrávali s výsledkom. Najskôr už po 15 sekundách umožnili úplne voľnému Dansereauovi strieľať na Tomeka. V 24. min P. Halama dorazil puk do siete, zdalo sa, že súperovi Zvolenčania odskočia, mali na to príležitosť dva razy aj v presilovkách, no stal sa úplný opak. V 33. min ešte spálil šancu Nagy a v 37. min zužitkoval nahrávku Dansereaua spred bránky Bodó.

Jednogólové vedenie v tretej tretine mohol zmeniť Kytnár v 42. min, svoj prienik však zbytočne skomplikoval prihrávkou. Bránka Maďarov bola pre Zvolenčanov akoby zakliata a dlho odolávala ich strelám, navyše v 52. min sa presadil strelou pod žŕdku v presilovke Dansereau. Až záver bol pre Zvolenčanov typický, v 54. min M. Halama strečoval do bránky strelu Ulrycha a pri power play hostí v 60. min do prázdnej bránky spečatil výsledok M. Chovan.

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „My sme vedeli, že to bude ťažký zápas, Budapešť bola nepríjemná v protiútokoch. Za stavu 3:1 sme mali strašne veľa šancí, no urobili sme chybu, a dvakrát inkasovali. Som veľmi rád, že sme to nakoniec zvládli, vyzdvihnúť by som chcel štvrtú lajnu s výborným výkonom, hrala jednoducho a z toho pramenili aj šance.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Trenčín zvíťazil v Detve. Záver zápasu poznačili šarvátky

Gergely Majoross, tréner MAC: „V poslednom čase málo strieľame gólu, teraz sme chceli byť agresívnejší, no úplne sa nám to nepodarilo. Je to úplne iná úroveň, čiže musíme ísť od zápasu k zápasu, a to je dlhý proces, zvykáme si a snažíme sa zlepšovať za pochodu. Strelili sme tri góly, čo by mohlo aj stačiť na víťazstvo, no nestačilo.“

Patrik Halama, strelec gólu vo svojej premiére v súťaži: „Je to neopísaný pocit, strelil som gól a navyše sme vyhrali. Bojovali sme až do konca, súper veľa korčuľoval, napádal, v tom bol najviac nepríjemný. Doma bude oslava, gólovo sa presadil aj môj brat Marko. Inak som sa na ľade cítil veľmi dobre, zahrať si s bratom je úžasné. Hralo sa mi dobre, aj keď je stále čo zlepšovať. Mojou prednosťou je bojovnosť, oddať sa tímu, z toho najviac ťažím.“