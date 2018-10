Fraštacký tŕň získal zvolenský karikaturista Ján Fiťma

O víťazstvo zabojovali karikaturisti z 30 krajín sveta.

5. okt 2018 o 17:45 TASR

Spoznávate ho? Áno, je to Julo Satinský na karikatúre Jána Fiťmu.(Zdroj: Ján Fiťma)

ZVOLEN. Spolu 92 karikaturistov z 30 krajín sveta reagovalo na tohtoročnú tému bienále kresleného humoru Fraštacký tŕň a o obezite zaslali so súťaže spolu 399 prác.

Porote sa najviac páčila práca Jána Fiťmu zo Zvolena. Na druhom mieste sa umiestnil Konstantin Kazancev z Kyjeva a tretí bol Václav Linek z českého Kolína.

"Do 12. Fraštackého tŕňa prispeli karikaturisti okrem iných z Veľkej Británie, Bahrajnu, Brazílie, Bulharska, Čiernej Hory, Holandska, Iránu, Iraku, Kuby, Kostariky, Macedónska, Turecka či Uzbekistanu," konštatovala členka poroty Helena Pekarovičová.

Najpočetnejšie boli zastúpení českí autori kresleného humoru a Slováci. Najlepšie práce budú vystavené vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci do 4. novembra. Samostatnú výstavu Veselé dejiny Slovenska komiksov pripravili organizátori známemu humoristovi Stanovi Kochanovi.

Fraštacký tŕň tradične vyhlasuje občianske združenie Ex Libris ad Personam Hlohovec v spolupráci s Vlastivedným múzeom. Autori môžu zaslať do súťaže najmenej dve práce na vypísanú tému.

V predchádzajúcich ročníkoch to boli napríklad Elektrina (2008), Apatieky (2010), Reklama (2012) či Voda (2016).

O téme roku 2018 Obezita predseda poroty František Bojničan do bulletinu súťaže napísal, že "sme síce malý národ, ale skúsil nás už niekto odvážiť? To by bolo iné číslo".