Šláger kola v Trenčíne pre Zvolen (+ FOTO)

V repríze minulosezónneho semifinále uspeli Zvolenčania.

2. okt 2018 o 22:08 TASR

Vandas vs. Valent(Zdroj: TASR)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



HK Dukla Trenčín – HKM Zvolen 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)

Góly: 46. Bartovič (Holenda, Sádecký), 50. Varga (Bartovič) - 28. Vandane (Handlovský, Špirko), 52. Drgoň (Zuzin, Obdržálek), 57. Ulrych (Špirko, Vandas), 60. Vandas (Špirko, Zeleňák). Rozhodovali: Jonák, Kókai (Maď.) – Synek, Váczi (Maď.), vylúčení: 4:4, navyše: Švec (Trenčín) OT za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 2722 divákov

Trenčín: Valent – Holenda, Rýgl, Bohunický, Cebák, Marek Hudec, Bokroš, Martiška – Sojčík, Ölvecký, Radivojevič – Hecl, Sádecký, Bartovič – Mikula, Bližňák, Varga – Švec, Pardavý, Denis Hudec – Špankovič

Zvolen: Skapski – Poyhönen, Vandane, D.Růžička, Zeleňák, M.Roman, Drgoň, Ulrych – Handlovský, Špirko, Vandas – Obdržálek, Holovič, Šišovský – P. Zuzin, Kytnár, Michal Chovan – Andrisík, Petráš, Lušňák – Halama

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Detva zdolala majstra po predĺžení, rozhodla o tom Hraškova delovka

V Trenčíne sa hral od úvodu svižný hokej. Šancí však bolo v prvej tretine málo. Dukla sa do vedenia mohla dostať veľmi rýchlo. V 3. minúte Radivojevič obstrelil brankára, no puk sa odrazil od hornej žŕdky späť do hry a úspešný nebol ani dorážajúci hráč. Dlhé minúty však vážnejší vzruch pred bránkami neprichádzal, keďže na oboch stranách dominovali obrany. Sedem minút pred koncom úvodnej dvadsaťminútovky nebola ďaleko k vedúcemu gólu prvá formácia vojakov. V 17. min prebral puk na modrej čiare Zuzin, osobný súboj s ním vyhral Valent.

Trenčania prežili v úvode druhej časti dohrávanú presilovú hru Zvolena. Po jej skočení Rýgl našiel krížnou prihrávkou Radivojeviča. Ten mal pred sebou odkrytú bránku, no puk dobre netrafil. Do vedenia sa dostali Zvolenčania. V presilovej hre najskôr brániaci hráč stlmil puk telom. Ten sa odrazil naspäť k Vandaneovi a zámorský legionár spomedzi kruhov nedal brankárovi Dukly šancu. Bryndziari mohli odskočiť na rozdiel dvoch gólov v polovici zápasu. Presilovú hru však napriek niekoľkým šanciam nevyužili. Domáci tím pridal na snahe. Do hry ho vrátila presilová hra. Delovka Holendu od modrej čiary smerovala presne na hruď Skapskeho. V 38. min mohlo byť s domácimi ešte horšie. Zuzin našiel spoza bránky Kytnára. Ten strieľal z prvej, ale Valent svoj tím podržal.

Úvod poslednej tretiny priniesol náznaky príležitostí na oboch stranách. Trenčanom sa podarilo vyrovnať v 46. minúte. Po strele Bartoviča od modrej čiary mal Skapski zakrytý výhľad a puk sa zatrepotal v sieti. O štyri minúty už Dukla viedla. V presilovej hre vystrelil z pravého kruhu Bartovič. Puk sa od brankára odrazil k Vargovi, ktorý už nemal problém strelou po ľade pridať druhý gól vicemajstra. Z vedenia sa domáci tešili iba dve minúty. Pri vylúčení Holendu prepálil Drgoň všetko, čo mu stálo v ceste. V závere sa oba tímy snažili strhnúť vedenie na svoju stranu. Podarilo sa to hosťom spod Pustého hradu. Trenčania zbytočne otáľali s rozohrávkou, puk stratili a strela od modrej čiary v podaní Ulrycha skončila za Valentovým chrbtom. Pri záverečnej hre bez brankára ešte potvrdil zvolenské víťazstvo Vandas.

Hlasy trénerov

Peter Oremus, tréner Trenčína: „Zápas bol vyrovnaný a rozhodovali maličkosti. Hostia vyhrávali, my sme zápas v priebehu tretej tretiny dokázali otočiť vo svoj prospech. Nemôže sa nám stať, aby zostali voľní obrancovia súpera a rozhodli zápas. Dnes rozhodli individuálne chyby.“

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Videli sme výborný hokej z oboch strán. Chalanom ďakujem za výkon a víťazstvo. Výborný výkon predviedol brankár.“