Derby Pliešoviec s Kováčovou víťaza nemalo, Látky v šlágri kola uspeli v Dudinciach

Výsledkový sumár, komentáre, zostavy a tabuľky od štvrtej ligy po druhú triedu.

1. okt 2018 o 11:59 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

Pliešovce – Kováčová 2:2 (1:2)

Góly: 26. Vilhan, 82. Kudlík – 29. Giertl (11m), 41. Kurta

Rozhodoval: Horný, 100 divákov, ŽK: 4-1, ČK: 1-0, Pliešovce: Gnida – Švec, Roziak, Kouřil, Vilhan (46. Polaček), Malatinec (76. Gondáš), Sýkora (17. Hraško), Bobor, Kudlík, Jamnický, Palovič, Kováčová: Polóny – Majerčík, Lauč, Turák, Karpa, Ríša, Bordun (57. Greško), Duda, Giertl (64. Shushpanov), Šanta (83. Volko), Kurta (73. Kujan)

V regionálnom derby sa chceli domáci vytiahnuť. Hráči Tatrana hrali od úvodu koncentrovane, hostia boli lepší na lopte. Do vedenia šli Pliešovce v 26. minúte po peknej kombinačnej akcii, na ktorej konci bol Paľo Vilhan. Po tomto momente do deja zápasu vstúpil rozhodca. O tri minúty po góle odpískal penaltu proti domácim, z bieleho bodu vyrovnával Giertl. V závere prvého polčasu šla Kováčová do brejku, ktorý premenil Kurta, avšak rozhodcovia si nevšimli metrový ofsajd. Po zmene strán Pliešovce prestriedali, vytvorili si aj pár šancí a mali mierny tlak. Avšak, viac sa bojovalo a oba tímy začali byť nervózne, pracovali emócie. Domáci chceli spraviť všetko pre to, aby bodovali. Hostia hrozili z brejkov. V 80. minúte šiel pod sprchy po druhej žltej karte domáci Hraško. Zverenci trénera Žigmunda sa však nevzdali, bojovali až do konca, dali do hry srdce a v 82. minúte dokázali vyrovnať zásluhou Kudlíka. V samotnom závere si Tatran vypracoval ešte nejaké pološance, ale na remízovom stave sa už nič nemenilo. Po zápase sa domácej lavičke prišiel ospravedlniť rozhodca za metrový ofsajd, ktorý si nevšimol.

Šalková – Detva 2:1 (1:0)

Góly: 10. Vučković, 49. Zimnikoval – 67. Rapčan (11m)

Rozhodoval: Machyniak, 100 divákov, ŽK: 1-1, Šalková: Šalková: Smerek – Štubniak, Libič, Dobrík, Mesík, Zimnikoval, Palovič, Mikulec, Bútora (90. Mesík), Debnár (56. Lašút), Vučković (74. Chovanec), Detva: Michalík – Suja (90. Nemeth), Ilić, Sekereš, Michálik, Šufliarsky (59. Šťastný), Rapčan, Melich, Tužinský, Karásek, Dianiška (77. Berkeš)

Šalková opäť udrela rýchlo po vodnom hvizde, čo pre ňu v tomto ročníku býva typické. Po peknej útočnej akcii sa presadil Vučković. Detva dlho odolávala a bola nepríjemným súperom. Domáci nepôsobili ako favorit, za ktorého boli pasovaný. Zápas bol vyrovnaný a na druhý gól sa čakalo až do druhého polčasu. Vtedy sa opäť rýchlo presadil Zimnikoval. Tu mohla Šalková poistiť svoje vedenie, avšak nepodarilo sa a Detva znížila z penalty. Húževnatý súper ešte bojoval o body, domáci mu už však nedovolili presadiť sa.

Badín – Hriňová 4:0 (2:0)

Góly: 6. a 55. Brašeň, 45. Kohút (11m), 90. Studený

Rozhodoval: Petrinec, 100 divákov, ŽK: 0-1, Badín: Höger – Brašeň (71. Studený), Baláž (59. Kollár), Giertl (59. Podkonický), Plško, Ševčík, Medveď (56. Hudec), Nemčík, Bíreš, Kohút (71. Žilík), Veselovský, Hriňová: Sekereš – Miklian, Moravčík, Jablonský (58. Záň), Ľupták, Vreštiak, Hanes, Paprčka, Malček, Pohorelec, Purdek

Badín otvoril skóre už v 6. minúte, keď poslal dlhý výkop brankár Höger a lopta prepadla za obranu hostí. Brašeň ju ponad vybehnutého brankára Sekereša poslal do siete. Vyrovnať mohol po polhodine hry Pohorelec, jeho strelu však chytil Höger. Nádejný pokus nevyšiel ani Paprčkovi, na domácej strane neuspel so strelou z diaľky Brašeň. V 45. minúte prišiel okamih, ktorý pomohol domácim, pretože po centri Ševčíka zahral jeden z hosťujúcich obrancov v 16-ke rukou a pískala sa penalta. Kohút z nej pohodlne zvýšil na 2:0. Domáci potom už v druhom polčase ovládli hru. V 55. minúte po centri Kohúta najskôr hlavičku Brašeňa skvele zneškodnil hosťujúci brankár, no na dorážku už nemal nárok – 3:0. Ďalšie šance ostali na obidvoch stranách nevyužité. Až v závere vysunul Žilík Kollára, ten našiel prihrávkou Studeného, ktorý stanovil konečný výsledok na 4:0.

Ostatné výsledky: Č. Balog – Tisovec 4:0, N. Baňa – Príbelce 0:3, Rakytovce – Medzibrod 1:2

1.Šalková 9 7 2 0 27:9 23

2.Kováčová 9 6 3 0 20:5 21

3.Rakytovce 9 7 0 2 21:13 21

4.Medzibrod 9 5 4 0 17:6 19

5.Č. Balog 9 6 0 3 23:12 18

6.Príbelce 9 4 2 3 18:14 14

7.Sl. Ďarmoty 9 4 1 4 23:22 13

8.Badín 9 3 3 3 14:10 12

9.Pliešovce 9 3 3 3 15:15 12

10.Tornaľa 9 3 1 5 13:19 10

11.Hriňová 9 2 2 5 15:18 8

12.Detva 9 1 2 6 14:27 5

13.Nová Baňa 9 0 1 8 6:27 1

14.Tisovec 9 0 0 9 2:31 0

V. liga skupina C

Lieskovec – Bacúch 3:2 (3:2)

Góly: 10. Trnavský, 26. Vronský, 28. Borgoň – 3. Lapin, 32. Jakuba

Rozhodoval: Tapfer, 100 divákov, ŽK: 3-2, Lieskovec: Kováč – Pepich, Kováč, Vrbovský, Vronský, Baran, Borgoň, Krkoš (31. Šimšík), Szöke, Trnavský, Ivan, Bacúch: Palider – Švantner, Rusnák, Lenďák, Lang (46. Mucha), Gemzický (75. Vraniak), Košičiar (63. Ľuptovčiak), Švidraň, Dekrét (69. Švantner), Jakuba, Lapin (78. Dolinský)

Hostia sa ujali vedenia už v 3. minúte po hrubej chybe domáceho gólmana zásluhou Lapina. Potom však prišli chvíle Lieskovca, ktorý v priebehu 18 minút strelil tri góly. Postupne sa trafili Trnavský, Vronský a Borgoň. Bacúch znížil veľmi rýchlo, presadil sa Jakuba. Diváci videli veľmi kvalitný a vyrovnaný zápas, ktorý sa hral na oboch stranách vo vysokom tempe a museli byť spokojní. Po zmene strán sa pokračovalo v nasadenom tempe, avšak šancí ubudlo. Hostia mierne zatlačili domácich, chceli vyrovnať, ale na skóre sa už nič nezmenilo.

D. Niva – Jakub 2:3 (0:2)

Góly: 60. Kyslý, 77. Chrenovský – 3. Vajda, 14. Čief, 84. Poljovka