Detva doma Popradu nestrelila ani gól

Podpolianskym hokejistom sa v posledných kolách nedarí.

30. sep 2018 o 20:33 TASR

HC 07 Detva - HK Poprad 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Góly: 35. Bjalončík (Paločko), 44. Bondra (tr.s.), 59. Bjalončík (Erving). Rozhodovali: Jonák, Németh (Maď.) - Výleta, Šipoš, vylúčení: 6:7, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 498 divákov

Detva: Riečický – Hraško, Mat. Chovan, Jendroľ, Sládok, Mar. Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Šimon – Gašpar, Magogin, Žilka – Ščurko, Murček, Puliš – Tibenský, Valent, Milý – Král, V. Fekiač, Surový

Poprad: Gračnar – Kozák, Salija, Brejčák, Petran, Erving, Ťavoda, Fabian, Karlsson – Svitana, Mlynarovič, Koyš – Zagrapan, Paukovček, Bondra – Takáč, Heizer, Abdul – Paločko, Bjalončík, Macík

Domáci vstúpili do zápasu aktívnejšie, rýchlo korčuľovali a napádali, čím si vypracovali viacero nebezpečných príležitostí. Možnosť otvoriť skóre dostali hostia po faule Hraška na Paukovčeka v polovici 4. minúty. Oslabenie detvania zvládli lepšie a viackrát dokonca dokázali ohroziť popradskú bránku. V najväčšej príležitosti sa ocitol po rýchlom protiútoku Surový, ale jeho strelu efektne lapačkou vychytal Gračnar. Po presilovke Detva naďalej pokračovala v rýchlej nátlakovej hre, ale bez gólového efektu. Hostia postupne ožili, začali viac kombinovať, čím si vynútili chyby v detvianskej obrane. Najskôr darovali Popradčanom výhodu po zlom striedaní, keď sa ocitli na ľade šiesti a o necelú minútu faulom a vylúčením Ščurka čelili dvojnásobnej presile hostí. Presilové hry boli v réžii Popradu, ale všetky nebezpečné príležitosti zlikvidoval výborne chytajúci brankár Petrík. Hra sa opäť vyrovnala a Detva neustále dobýjala bránu súpera. Prvej presilovej hry sa domáci dočkali v 17. minúte, po netaktickom seknutí Bondru v útočnom pásme, keď sa hra odohrávala na opačnej polovici klziska. Detvania si v nej ale nedokázali vypracovať žiadnu príležitosť, ani sa usadiť v tretine súpera. Najväčšiu šancu na gól do šatne si Detvania vytvorili na konci 19. minúty, keď v prečíslení dvoch proti jednému výborne našiel Murček Puliša, ten úplne osamotený pred brankárom namiesto strely volil prihrávku a s tou si už obrana Popradu poradila.

Prvá päťminútovka druhej tretiny bola v réžii hostí a domáci sa len s problémami dostávali do protiútokov. V 5. minúte darovali Popradčania Detve presilovú hru po vylúčení Svitanu. Domáci zavreli súpera v obrannej tretine, ale bez väčšej príležitosti na gól. O minútu si vynútili dvojnásobnú presilovku po faule Petrana, ale ani túto výhodu nedokázali využiť. Naďalej pokračovali v aktívnej útočnej hre, hralo sa vo vysokom tempe, s množstvom osobných súbojov. V obrovskej príležitosti sa ocitol v polovici 34. minúty Popradčan Bjalončík, ktorý sa najskôr ocitol úplne osamotený pred Petríkom, ale z gólu sa tešil až pri ďalšej príležitosti, kedy strelou pomedzi hráčov prekonal nič nevidiaceho Petríka a otvoril skóre zápasu. Pri obojstrannom vylúčení Gašpara a Ťavodu sa hostia dostali do prečíslenia, z ktorého dosiahli gól, ktorý rozhodca Jonák dlho konzultoval s videorozhodcom a nakoniec ho napriek nevôli hostí neuznal. Nervozita na ľade vyústila do ďalšieho vylúčenia Popradčana Macíka a domáci tak dostali ďalšiu výhodu presilovej hry. Tá trvala až do záveru druhej tretiny, ale vyrovnávajúci gól nepriniesla.

Do záverečnej tretiny vstúpili opäť lepšie hostia, ktorí už po 28. sekundách hry dostali príležitosť zvýšiť svoj náskok v presilovej hre. Tú nevyužili a nevyužili ani svoj stupňujúci tlak a únavu hostí, pretože hneď po jej skončení získali početnú výhodu domáci. Po chybe lavičky a šiestich korčuliaroch na ľade tak začala presilová hra Detvy. V nej trestuhodne prepadla detvianska obrana a od polovice klziska sa rútil na bránu v samostatnom nájazde Bondra, ktorého domáci Martin Chovan zastavil len za cenu podrazenia a následného trestného strieľania. Bondra sa v ňom nemýlil a zvýšil na začiatku 44. minúty na 2:0. Od tohto momentu sa na ľade viac bojovalo ako hralo a hostia čoraz častejšie prekorčuľovávali otvorenú obranu domácich. Tí sa dopúšťali viacerých hrubých chýb a niekoľkokrát sami prihrávali puky na hokejky popradčanov. V ďalšej presilovej hre domácich spálil 100%-nú šancu Žilka, ktorý zblízka prestrelil popradskú bránu a po ňom aj osamotený Puliš. Domácim nemožno uprieť snahu o návrat do zápasu, ale nedokázali zužitkovať ani jednu z vytvorených príležitostí. Hostia sa už v závere nikam neponáhľali, uzavreli stredné pásmo a snažili sa využívať príležitosti po chybách v detvianskej rozohrávke. Domáci sa viac ako dve minúty pred koncom zápasu odhodlali ku hre bez brankára, čo gólom do prázdnej brány v 59. minúte definitívne spečatil Bjalončík.

Hlasy trénerov

Josef Turek, tréner Detvy: „Bol to vyrovnaný zápas, Na začiatku sme zbytočne chybou pri striedaní dali súperovi šancu, aby sa dostal do hry. Ubránili sme presilovku 5 na 3, ale bohužiaľ tú našu sme nevyužili. V kľúčových momentoch sme mali na ľade našich kľúčových hráčov a bohužiaľ nám to tam nespadlo. Mali sme opäť obrovské množstvo striel, ale keď nedáme gól, nemôžeme byť úspešní.“

Roman Stantien, tréner Popradu: „Bol to ťažký zápas, boli sme na to nachystaní. Špecifické ihrisko čo tu je nám robilo na začiatku problém prechádzať cez stredné pásmo. Nevyužili sme presilovku 5 na 3 a tam sme si to sami skomplikovali. Potom sme dvakrát ubránili oslabenie 5 na 3, to mužstvo trošku zdvihlo a výborný výkon brankára podporilo bojovnosťou. Z tej snahy a kolektívneho výkonu sme potom dali gól, z trestného strieľania dal Dávid Bondra na 2:0 a už sme si to potom kontrolovali.“