Zvolen dominoval v pohronskom derby (+ FOTO)

Prvé derby aktuálnej sezóny medzi rivalmi Zvolenom a Banskou Bystricou dopadlo lepšie pre domácich.

30. sep 2018 o 20:06 TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



HKM Zvolen – HC '05 iClinic Banská Bystrica 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Góly: 6. Špirko, 31. P. Zuzin (Holovič), 33. Pöyhönen (Handlovský), 43. Kytnár (Michal Chovan) – 7. Asselin (Zigo). Rozhodovali: D. Konc, Štefik – Tvrdoň, Synek, vylúčení: 6:6, navyše: S. Petráš 10 minút za zhodenie rukavíc - Kubka 10 minút za vrazenie na mantinel, R. Varga 10 minút za zhodenie rukavíc, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2698 divákov

Zvolen: Skapski – Pöyhönen, Vandane, Růžička, Zeleňák, Roman, Drgoň, Charnaok, Ulrych – Handlovský, Špirko, Vandas - Obdržálek, Holovič, Šišovský – Michal Chovan, Kytnár, P. Zuzin – Lušňák, Petráš, Andrisík

B. Bystrica: Williams – Marshall, Ďatelinka, Kubka, Miller, K. Sloboda, Mihálik, Biro, Bačík - J. Sýkora, A. Šťastný, Tamáši - Asselin, Zigo, Buc – R. Varga, T. Surový Giľák - Kabáč, Češík, T. Törok

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Poprad na domácom ľade porazil Zvolen po nájazdoch

Majster pricestoval pod Pustý hrad s novou posilou, obrancom Slovana Bačíkom, avšak nenastúpil produktívny Faille. Oba tímy začali takticky, opatrne a prvú šancu videli diváci až v piatej minúte. Do sóla v oslabení sa dostal hosťujúci Zigo, ale puk mal na dlhú hokejku a nestihol zakončiť. Do vedenia išli napokon domáci. V šiestej minúte Špirko poslal puk od zadného mantinelu do chrbta brankára Williamsa a ten sa dostal za čiaru – 1:0. Ubehla iba necelá minúta a bolo vyrovnané. Asselin bol rýchly na pravej strane, išiel sám na Skapskiho a prekonal ho. Potom mal dve dobré možnosti pred bránkou útočník Zvolena Kytnár, prvú v presilovke a druhú už v hre piatich proti piatim, ale nepochodil. Bystričania pohrozili až v závere tretiny, Sýkora nebezpečne vystrelil spoza protihráča, gólman HKM bolo však na mieste.

V strednom dejstve sa dlho čakalo na gólovú príležitosť. Konkrétne do 27. minúty, kedy hosťujúci Giľák unikal po krídle, našiel pred bránkou Vargu, ale ten neposlal puk do odkrytej časti Skapskiho svätyne. Potom to skúšal na opačnej strane tečom Kytnár, ani on nebol úspešný. Barani mohli ísť do vedenia, ak by využil sólo Asselin. Nestalo sa a tak majster pykal. Nechal totiž úplne voľného Zuzina na pravej strane, ktorý spoza kruhu bez prípravy vypálil a pokoril Williamsa – 2:1. Zvolenčanov tento moment nakopol, najprv zblízka neuspel Kytnár, ale napokon Pöyhönen z pravej strany z mierneho uhla prestrelil amerického gólmana v službách HC '05 a bolo 3:1. Banskobystrický tréner Ceman si následne zobral oddychový čas a jeho tím už do prestávky neinkasoval, no nevypracoval si ani žiadnu vyloženejšiu príležitosť.

V tretej tretine zvýšil najprv na 4:1 z dorážky Kytnár po predchádzajúcej dobrej strele Chovana. Divákov potom zaujala pästná bitka bez rukavíc medzi Petrášom a Vargom. Obaja 'kohúti' preto putovali na trestnú lavicu. V 47. minúte mal piaty gól na hokejke Šišovský, išiel sám na Williamsa, ale zakončenie mu nevyšlo podľa predstáv. Hostia nevyužili presilovku, v nej mal dobrú možnosť iba Surový. Po nej zaujal ešte Češík, obišiel bránku, vystrelil, ale Sakpski nekapituloval a nepokoril ho po peknej práci Surového z asi dvoch metrov ani Ďatelinka. Domáci mali taktiež šance, najväčšiu Michal Chovan, jeho blafák však nebol úspešný a tak stav zostal už nezmenený.

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Podali sme veľmi dobrý výkon. Hrali sme rýchlo, hlboko sme sa dostávali do tretiny súpera a bystrickí beci s tým mali problém. Hrali sme aj dostatočne agresívne do bránky. Všetko sme chceli dávať na bránku, aby sme si vytvorili šance. Čo sa aj darilo. Súpera sme naopak nepúšťali do vyložených možností, jednoducho sme hrali v našom pásme, dostávali puky z neho hneď von, aby sme mohli vzápätí útočiť. Musím poďakovať mojim zverencom za výborný výkon.“

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: „Zvolen bol lepší počas celého stretnutia vo všetkých herných činnostiach. Najmä v ofenzíve vynikal, vypracovávali si viac šanci. Často sme robili pomalé rozhodnutia, nehrali sme dostatočne dobre s pukom, aj keď v prvej tretine sme dobre bránili. Vypracovali sme nejaké dobré šance, ale súper hral dobre vzadu, bol hladnejší po víťazstve a zaslúžene vyhral.“

Peter Zuzin, prvý gól sezóny za Zvolen s prívlastkom víťazný: „Proti Banskej Bystrici sa mi vždy darilo. Sedí mi tento súper, proti ktorému už pravidelne bodujem. Vyšlo mi to aj dnes. Dostal som šancu hrať s inými hráčmi a využil som ju. V prvej tretine sa hral bojovný hokej do tela z oboch strán, bolo to však napínavé až do tretej tretiny. Podržal nás veľa krát i náš brankár a zvládli sme to.“