MVK Zvolen cestoval do Svidníka, nezískal ani set

V druhom kole volejbalovej extraligy mužov cestovali Zvolenčania do Svidníka.

30. sep 2018 o 12:25 (mim)

TJ Slávia Svidník - MVK Zvolen 3:0 (20, 17, 18)

Zápas trval 77 minút. Divákov: 198. Najlepší hráč zápasu (MVP): Lukasz Pietrzak (Svidník). Najviac bodujúci hráč Zvolena: Kliment 10 bodov

Zvolen: Herich 3, Šimko 7, Podstupka 2, Kučera 8, Michalec 3, Kliment 10, libero Hraňo (Kamenský 0, Vaško 2, Vrtielka 1).

V úvodnom dejstve začali lepšie hostia zo Zvolena, získali trojbodové vedenie, no Svidník zatlačil na podaní a aj vďaka neudržateľnému Pietrzakovi, šli domáci do vedenia a odskočili MVK o šesť bodov. Kliment podaním a úspešnými útokmi spolu s Michalcom sa postarali o zníženie vedenia Slávistov, no v koncovke setu bodoval Ščerba.

V druhom dejstve si v úvode Svidníčania utvorili vedenie až o osem bodov a ani záverečná snaha MVK a body Haricha na vyrovnanie nestačili.

Tretí set sa hral od začiatku v réžii domácich, Zvolenčania síce predviedli niekoľko pekných akcií, ale aj kopili chyby. Domáci doviedli set i zápas do víťazného konca, keď Ščerba úspešným útokom premenil prvý mečbal.

Vyjadrenia trénerov

Peter Tholt, tréner Svidníka: „Tešíme sa z prvého domáceho víťazstva, splnili sme cieľ, ktorý sme si dali - víťazstvo za tri body v troch setoch. Gratulujem chalanom k výhre a tešíme sa na nasledujúci zápas do Košíc.“

Martin Vaško, tréner Zvolena: „Domáci dnes vyvíjali sústavný tlak na podaní a my sme sa trápili na prihrávke. Tam bol markantný rozdiel v tom, že my sme sa potom nevedeli presadiť v útoku, dostali sme strašne veľa es. Musíme ďalej pracovať, získavať hernú prax a verím, že to bude lepšie.“