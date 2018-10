Nový trend v podnikaní, či ako zvýšiť efektivitu predaja

Vybudovať efektívne biznis plán a prosperovať je sen každého začínajúceho podnikateľa.

2. okt 2018 o 7:26

Podnikanie v dnešnom konzumnom svete nie je úplne jednoduché. Každý majiteľ firmy nám dá určite za pravdu, že vymyslieť skvelý marketingový plán a pritiahnuť do svojho obchodu čo najviac kupujúcich zákazníkov je naozaj zložitá záležitosť. Vybudovať efektívne biznis plán a prosperovať, to je sen každého začínajúceho podnikateľa. Jednou z možností, ako si vybudovať silnú značku či povedomie okolia, je napríklad spojenie so silným partnerom, ktorý už povedomie vybudované má.

Čoraz populárnejšou službou vo svete logistiky sa stalo pre príjemcov pohodlné doručovanie priamo „pod nos“ do siete výdajných miest. Tento trend medziročne rastie nielen na Slovensku, ale aj v Česku či Poľsku. Spoločnosť Geis možnosť začlenenia do siete Geis Point ponúka aj menším predajniam, či sieťam.

„Niekedy predajňa môže byť na sídlisku alebo v okrajovej časti, predáva zaujímavý tovar, ale trápi ju nízky počet zákazníkov. My ponúkame zaujímavú spoluprácu založenú práve na navýšení návštevnosti. Potom už je na šikovnosti obchodníka, ako efektívne túto možnosť využije,“ hovorí Naďa Bohinská, projektová manažérka spoločnosti Geis.

„Na to, aby mohla byť predajňa Geis Pointom, nepotrebuje žiadne špeciálne vybavenie. Stačí mať skladové priestory, smartfón či počítač s pripojením k internetu a výhodou je parkovisko,“ dodáva Naďa Bohinská.

Služba Geis Point má na Slovensku len trojročnú históriu, ale počet predajní stúpol o viac než polovicu. To svedčí o obľúbenosti a kvalite ponúkaných služieb. Balík do Geis Pointu môže príjemca smerovať buď priamo z e-shopu, kde je táto služba integrovaná pri voľbe dopravy, alebo balík môže byť presmerovaný počas doručovania na súkromnú adresu na základe sms so špeciálnym PIN kódom, ktorý zároveň slúži aj k verifikácii pri výdaji balíka vo výdajnom mieste.

Či už sa rozhodnete bojovať o priazeň zákazníkov sami, alebo zvolíte jednoduchší variant, necháme na vás.

