Talentovaný bedmintonista Antoška získal grant 2000 eur

Získané peniaze použije talentovaný Zvolenčan na rozvoj svojho športového talentu.

28. sep 2018 o 11:43 (sč)

Slovenský mládežnícky reprezentant v bedmintone, najlepší slovenský junior, zverenec známeho zvolenského trénera Jána Jurčiaka – Andrej Antoška, sa zapojil do grantového programu Ukáž sa!, v ktorom Slovenský olympijský výbor prerozdeľoval 60 000 eur medzi nádejných športovcov. Vďaka hlasovaniu širšej verejnosti skončil mladý Zvolenčan v tejto ankete na deviatom mieste, čo mu vynieslo grant 2000 eur.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Martina Repiská: Živiť sa bedmintonom môžu ozaj len tí najlepší na svete

Na SOV prijali celkovo 168 žiadostí o zapojenie sa do projektu z 52 športových odvetví. Hlasovanie prebiehalo počas augusta a v rámci neho zaznamenali 65 546 hlasujúcich. Na konci sa suma 30 000 eur delila medzi 12 najlepších jednotlivcov, a suma 30 000 eur medzi najlepších šesť kolektívov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Do tejto súťaže som sa už uvažoval zapojiť aj minulý rok, ale kým som sa dopracoval k informáciám, o čo sa vlastne ide, bolo už po uzávierke. Natočili sme krátke video, urobili nejaký ten sumár mojich úspechov a môjho pôsobenia, a už sme boli len v očakávaní, či postúpim do finálovej dvanástky. Nakoniec sa to podarilo a už to viac nebolo v mojich rukách, keďže celkové umiestnenie záležalo na hlasovaní mojich priateľov alebo priaznivcov tohto športu,“ vyjadril sa Andrej Antoška pre Slovenský zväz bedmintonu a pokračoval: „Samozrejme, snažil som sa publikovať tak seba, ako aj bedminton, či už v kruhu rodiny, priateľov, alebo môjho rodného mesta. A proste, jedným slovom všade, kde to bolo možné. Touto cestou sa zároveň chcem poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj hlas. Ďakujem za každý jeden a veľmi si ho vážim. Som za tieto peniažky nesmierne vďačný. Určite mi pomôžu v mojom ďalšom rozvíjaní, v tejto mojej srdcovke zvanej bedminton.“

Antoška je veľkým bedmintonovým talentom a sám si uvedomuje, že mu neostáva nič iné, len ďalej na sebe tvrdo makať. „Teraz mi už len ostáva znova nastúpiť do môjho rozbiehajúceho sa „bedmintonového vlaku“ a tvrdo makať, posúvať sa smerom nahor. Mojou najväčšou víziou je tak ako asi každého športovca, stáť na stupni pre víťazov a tiež sa dostať na olympiádu,“ zakončil Zvolenčan.