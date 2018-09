Neuveriteľná letná sezóna Ľuboša Nemca, obhájil titul majstra Slovenska

Zvolenský volejbalista Ľuboš Nemec má megaúspešný rok 2018. Nielen v hale, ale aj na piesku.

27. sep 2018 o 10:46 Stanislav Černák

Po úspešnej halovej sezóne, kde Ľuboš Nemec získal v drese Prievidze double, víťazstvo v Slovenskom pohári a extraligový titul, pokračoval v úspešnom roku aj v letnej sezóne plážového volejbalu.

Veľa turnajov, veľa skvelých umiestnení

Spolu s parťákom Patrikom Pokopcom sa po halovej sezóne vrhli na piesok. Po pár rakúskych turnajoch, kde sa zohrávali, nasledovali najvyššie áčkové turnaje na Slovensku. Na prvom turnaji v Strážskom zvíťazili, v Lieskovci boli druhí. Patrik „Venco“ Prokopec sa potom zúčastnil majstrovstiev Európy do 22 rokov v lotyššskej Jurmale, kde s ním bol aj Ľuboš Nemec, tentokrát ako tréner. Pokopec s Viliamom Čizmaziom skončili na ME na 17. mieste.

Nemec s Pokopcom sa potom zúčastnili na turnajoch Stredoeurópskeho pohára (MEVZA), v Prahe obsadili 7. miesto a v Slovinsku skončili na skvelej tretej pozícii.

Obom úspešným volejbalistom sa podarilo vyhrať najväčší turnaj celého leta Beachmasters na bratislavskom Draždiaku. Zaujímavosťou je, že tento turnaj absolvovali po tom, ako sa o 5 ráno vrátili práve z turnaja v Slovinsku a o pol deviatej už stáli na kurte na Draždiaku. Po výdatnej dávke 9 zápasov tento prestížny turnaj vyhrali.

Slovenský titul

Avšak najväčší úspech prišiel až na konci augusta, keď obhájili titul majstrov Slovenska. Vlani to bolo ešte prekvapenie, no tento rok už patrili medzi favoritov a ovládli slovenský šampionát na Seneckých jazerách.

Ďalšie turnaje

Tieto úspechy dosiahol Ľuboš Nemec aj vďaka ochote trénera prievidzských volejbalistov Richarda Nemca. „Touto cestou mu za to ďakujem,“ podotkol Ľuboš Nemec. V auguste sa Nemec zúčastnil na ďalších turnajoch s náhradným parťákom Ivom Povrazníkom z Banskej Bystrice, pretože Patrik už mal povinnosti v hale.

Dvojica Nemec-Povrazník na áčkovom turnajli v Réci skončili štvrtí. Ďalší áčkový turnaj bol v Nitre, tu nastúpil Nemec s Tomášom Patúcom, skončili bronzoví. Plážovú sezónu zavŕšil Nemec opäť s Povrazníkom na beachovom maratóne v Bibione, kde spomedzi 128 dvojíc z celého sveta obsadili skvelé štvrté miesto.

O rok chcú skúsiť svetovú sériu

„S letnou sezónou som nadmieru spokojný. Podaril sa nám náš cieľ, obhájiť titul majstrov Slovenska. Okrem slovenských turnajov, kde sme zaznamenali víťazstvá, sme absolvovali aj niekoľko medzinárodných turnajov. Za najväčší úspech sa dá považovať tretie miesto na turnaji MEZVA v Slovinsku, ktoré si veľmi ceníme,“ zhodnotil úspešné leto Zvolenčan Ľuboš Nemec.

„Teraz nás oboch čaká halová sezóna, po ktorej sa opäť vrhneme na piesok. V budúcom roku by sme chceli absolvovať aj nejaké turnaje svetovej série, uvidíme ako to pôjde. Bohužiaľ, je to už obohraná pesnička v slovenskom športe, ale chýbajú financie. Na to, aby sme absolvovali čo najviac turnajov v zahraničí potrebujeme podporu. Dúfame, že sa nám peniaze podarí zohnať a budeme môcť Slovensko čo najlepšie reprezentovať v zahraničí,“ vysvetlil Nemec.