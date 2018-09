HKM prehral po predĺžení. Kapitán Chovan: Chýbal väčší dôraz a trochu šťastia

Nové Zámky uspeli vo Zvolene po predĺžení.

23. sep 2018 o 20:36 TASR

HKM Zvolen - HC Nové Zámky 2:3 pp (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)

Góly: 34. Kytnár (Obdržálek, Chovan), 41. Ulrych (Drgoň, Kytnár) - 29. Jurík (Hain), 35. Štrauch, 62. H. Ručkay (Štrauch). Rozhodovali T. Orolin, Štefík - Šoltés, Stanzel, vylúčení 4:5, presilovky 0:0, v oslabení 0:0, 1553 divákov.

HKM Zvolen: Skapski - Drgoň, Ulrych, Vandane, Černook, Pöyhönen, Zeleňák, Roman - Michal Chovan, Kytnár, Obdržálek - Vandas, Špirko, Handlovský - Lušnák, Halama, P. Zuzin - Šišovský, Holovič, Petráš

HC Nové Zámky: Košarišťan - Andersons, Kudla, Hain, Zaťko, Ordzovenský, Novák, König, Hatala - Nejezchleb, Hruška, Štrauch - H. Ručkay, Zbořil, Jurík - Rogoň, Videlka, Bajtek - Ondrušek, Fábry, Jakúbek

Komorná atmosféra na štadióne, ktorú zapríčil zákaz skupiny fanúšikov do hľadiska po násilných incidentoch v Miškovci, sa akoby preniesla aj na ľad. Bezgólová prvá tretina priniesla len málo vzruchu, no góly padnúť mohli aj pri pár šanciach, ktoré sa zrodili na oboch stranách. V 3. min zlyhal strelecky v prečíslení Petráš, následne aj Holovič, na druhej strane Zbořilov nájazd v oslabení skončil v 5. min mimo bránky. Aj Zuzin v 11. min vyskúšal pohotovosť brankára Košarišťana, v 13. min hosťujúci Nejezchleb trafil v presilovke len bočnú sieť, dobré príležitosti nepremenili z domácich hráčov aj Jurík v 16. min a onedlho strelu Chovana efektne lapačkou zlikvidoval Košarišťan.

Na gól sa čakalo až do 29. min, po strele Haina premenil dorážku bekhendom do odkrytej bránky Jurík. Domáci vyrovnali v 34. min po dolovaní puku pred bránkou, až to napokon skončilo presnou strelou Kytnára. Po 31 sekundách sa opäť menilo skóre, Štrauch samostatný únik zakončil s istotou blafákom a Zvolenčania mali o čom počas prestávky rozmýšľať.

Po 18 sekundách od úvodného buly v tretej tretine vystrelil slabšie od modrej Ulrych a keďže pred brankárom Košarišťanom bolo klbko až troch hráčov, puk prepadol do siete. Domácich mohla posunúť do vedenia aj 44-sekundová presilovka o dvoch hráčov od 46. min, o jedného tesne pred vypršaním normálneho času, no Košarišťana neprekonali. Rozhodlo sa až v predĺžení v 62. min po presnej nahrávke Štraucha na voľného Ručkaya.

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „My sme podali veľmi dobrý výkon, vytvorili si tlak od začiatku, bohužiaľ sme nedali góly. Narazili sme na veľmi dobre organizovanú obranu, súper vyrážal do protiútokov a z nich nám strieľal góly. Mohli sme rozhodnúť na konci v presilovke, veľmi dobrý výkon však podal brankár Košarišťan. Ja chcem len poďakovať našim hráčom za výkon, bohužiaľ bol bez lepšieho premieňania šancí.“

Milan Jančuška, tréner N. Zámkov: „Videli sme veľmi dobrý zápas. Zvolen má dobre vyskladané mužstvo a vyhrávať nad ním bude veľmi ťažké. O to sme viac radi, že sme získali dva body. Mali sme veľmi dobrý pohyb, podali sme tímový výkon podporený aj výkonom brankára.“

Michal Chovan, útočník Zvolena s jednou asistenciou: „Keď nás diváci povzbudia, je to lepšie, sme vďační za každé slušné povzbudzovanie, za ľudí, ktorí nám veria. Inak sa sústredíme hlavne na výkon, vyprázdnené hľadisko však bolo určite na škodu. Všetci videli, že sme mali na body, boli sme lepší, len chýbal väčší dôraz do bránky a aj trochu šťastia. Bojovali sme, korčuľovali, vytvárali sme si šance. Sadli sme si v mužstve, so super partiou, verím, že nám budú padať neskôr aj góly.“

Henrich Ručkay, strelec rozhodujúceho gólu Nových Zámkov: „Výborný zápas, veľa šancí, našťastie sme využili predĺženie a máme zlaté dva body. V rozhodujúcej situácii sme šli dvaja na jedného a ja som čo najskôr strieľal,podarilo sa mi nájsť miesto pod vyrážačkou. Naša hra je výborná a dúfam, že nám to vydrží čo najdlhšie.“