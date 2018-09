Detva si poradila s Miškovcom

Podpolianski hokejisti definitívne zlomili odpor súpera v záverečnej tretine.

23. sep 2018 o 20:24 TASR

HC 07 Detva - DVTK Jégesmedvék Miškovec 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Góly: 7. Ščurko (Murček, Puliš), 18. Milam (Pance, Vas), 31. Ďaloga (Milý), 59. Gašpar (Puliš, Sládok), 60. Matúš Chovan (Puliš, Martin Chovan) - 16. Pance (Kulmala), 18. Milam (Pence, Vas). Rozhodovali: Kalina, Adamec – Bogdaň, Smrek, vylúčení: 4:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 560 divákov

Detva: Riečický, Murček, Kuklev, Martin Chovan, Ščurko, Puliš, Magogin, Hraško, Matúš Chovan, Ďaloga, Žilka, Gašpar, Šimon, Sládok, Tibenský, Milý, Valent, F. Fekiač, Jendroľ, V. Fekiač, Surový

DVTK: Duschek, Vas, Crawford, Kiss, Harrison, Loiseau, Kulmala, Szirányi, Slovák, Pance, Somogyi, Galanisz, Láda, Milam, Ritó, Magosi, Rusk, Vincze, Vojtkó

Úvod zápasu priniesol vlažný hokej, v znamení zoznamovania sa oboch tímov, plný nepresností a bez vážnejších príležitostí na oboch stranách. Zlomový moment priniesol úvod 5. minúty, keď putoval na trestnú lavicu hosťujúci Ritó. V prvej presilovej hre sa domáci len veľmi ťažko dostávali do útočného pásma, Miškovec pozorne bránil a nedovoľoval Detve usadiť sa v útočnej tretine. Viackrát dokonca pohrozil, keď využil nepresnosť v rozohrávke detvianskych obrancov. Prvýkrát sa podarilo domácim zavrieť hostí v obrannom pásme až 30 sekúnd pred koncom presilovej hry. Na ľade sa ocitol prvý detviansky útok, kde sa najskôr zblízka snažil presadiť Puliš, ale prekonať brankára sa mu podarilo až v poslednej sekunde presilovky, keď otvoril skóre Ščurko po prihrávkach Murčeka a Puliša. Od toho momentu domáci výrazne ožili a neustále sa dostávali do príležitostí, z ktorých mohli poľahky svoj náskok zvýšiť. Postupne ale opäť upadli do akejsi letargie z úvodu stretnutia a čoraz častejšie chybami v rozohrávke dávali príležitosti na vyrovnanie hosťom z Miškovca. V 16. minúte využili chybu detvianskej obrany Kulmala a Pance, ktorí ukážkovo vyrazili do protiútoku a Pance zblízka nedal šancu brankárovi Riečickému. O necelú minútu oslabil Detvu hákovaním Magogin a hostia svoju prvú presilovku využili gólom Milama, ktorému asistoval opäť Žiga Pance.

Domáci hokejisti chceli v druhej tretine vyrovnať, ale paradoxne sa do nebezpečnejších príležitostí dostávali hostia, ktorých šance spoľahlivo zlikvidoval brankár Riečický. Od polovice zápasu sa ale obraz hry úplne zmenil. Domáci začali lepšie korčuľovať a priamočiarymi prihrávkami sa im darilo úspešne prečíslovať obranu hostí. V 30. minúte sa v obrovskej šanci ocitol Puliš, ktorý sa dostal k puku v strede klziska a v samostatnom nájazde sa rútil na brankára Duscheka. Ten však jeho zámer vystihol a pokus o Pulišov blafák úspešne zneškodnil. Hneď o pár sekúnd nebezpečne strieľal Ščurko, ale ani tento pokus neskončil v bráne. Tribúny rozjasal až Martin Ďaloga, ktorého výborne našiel prihrávajúci Milý, Ďaloga si v 31. minúte nakorčuľoval medzi obrancov a v nájazde prekonal Duscheka. O obrat skóre na domácu stranu sa mohol o minútu postarať Gašpar, ktorý sa rovnako osamotený rútil na bránu, ale rovnako ako jeho spoluhráči svoju šancu nepremenil. Záver tretiny prišiel predčasne, po tom ako tri minúty pred koncom, po strete hráčov v priestore medzi striedačkami, prasklo plexisklo a druhá tretina sa tak musela dohrávať až po prestávke.

Do tretej tretiny vstúpili domáci jednoznačne motivovaní zvrátiť zápas na svoju stranu. Najskôr im hostia darovali výhodu presilovej hry, ktorú však nevyužili. Z gólu sa diváci tešili v 47. minúte, keď bola na ľade 4. formácia Detvy. Viktor Fekiač našiel na modrej čiare brata Frederika a ten strelou zvýšil na 3:2. Hostia si boli vedomí, že do konca zápasu neostáva veľa času, otvorili hru a snažili sa ťažiť z rýchlych protiútokov, ale nevyužili ani ďalšiu presilovú hru. O snahu niečo zo zápasom urobiť sa obrali v 59. minúte, kedy putoval na trestnú lavicu Milam. Definitívne potvrdil výhru domácich presilovkovým gólom Gašpar a do prázdnej brány pridal bodku za stretnutím Matúš Chovan.