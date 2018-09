MFK Zvolen doma nebodoval (+ FOTO)

Futbalisti Martina si spod Pustého hradu odviezli tri body.

23. sep 2018 o 19:16 (mim)

MFK Zvolen – Martin 1:2 (0:0)

Góly: 85. Lupčo (11m) – 56. Ďungel, 83. Vajagić. ŽK: 0 – 2. Rozhodoval: Halfar, 223 divákov.

Zvolen: Lehocký – Vávro (60. Nepšinský), Šimko, Kotora, Pavlík, Cavar (55. Chovan), Lupčo, Neušel, Hric, Orság (80. Slovák), Slovák

Martin: Hažer – Lacko, Stašík, Garaj, Boďa (67. Vavák), Vajagić (90. Černek), Repáň (79. Lanko), Mlynár (73. Jesenský), Chovanec, Jurášek, Ďungel

Pod Pustý hrad zavítalo mužstvo zo stredu tabuľky, no už dlhé roky etablované v tretej lige s jednoznačnou taktikou vyťažiť zo zápasu bodový zisk. Domáci začali ofenzívne, už po výkope pohrozil po rýchlom brejku Cavar. Domáci pozorne bránili a nepúšťali súpera do súvislejších akcií, hralo sa väčšinou medzi šestnástkami. Hostia sa snažili nakopávanými loptami dostať za pružne hrajúcu obranu MFK.

Lehocký spoľahlivo likvidoval pokusy agilného Vajagića. Na prekvapenie domácich divákov sa nepískala ruka hostí v pokutovom území. Hricova strela skončila tesne vedľa, potom Vajagić hlavičkoval mimo a domáci prekombinovali prečíslenie 4 na 2 po rýchlom protiútoku. Chovanec nešportovo kopol do Lehockého, keď zlikvidoval šancu. No videl iba žltú kartu... Plejádu polčasových šancí zakončil Hric strelou k žrdi, no brankár Hažer loptu do siete nepustil.

Martinčania nastúpili do druhého dejstva opatrne a domáci ich zatlačili do pokutového územia. V 49. minúte prenikol hádam cez troch hráčov súpera pozdĺž bránkovej čiary do pokutového územia Orság, ale ani atak v čistej šanci sa nepískal. Faulujúci hráč Chovanec zostal ležať, nechal sa ošetrovať.

Hostia vyťažili v 56. minúte po rohu gól po hlavičke Ďungela - 0:1. Útočnú snahu domácich drobili hostia taktickými striedaniami a v 83. minúte výstavnou strelou z 25 metrov do šibenice nedal Lehotskému šancu Vajagić - 0:2.

Zvolenčania sa nevzdávali, začali hrať svoju hru a až tretí priestupok v pokutovom území, faul na prenikajúceho Nepšinského, arbiter pískal. Penaltu v 85. minúte s prehľadom premenil Lupčo - 1:2. Domáci hnaní dopredu fanúšikmi sa snažili vyrovnať, no šance v prehustenom pokutovom území už nevyužili.