HKM Zvolen odsúdil udalosti v Miškovci, ospravedlnili sa aj hráči

V sobotu sa na mimoriadnom zasadnutí stretli dostupní členovia vedenia HKM Zvolen a k incidentu zaujali stanovisko.

23. sep 2018 o 15:47 (hkm)

Výjazd do Miškovca organizovala fanúšikovská skupina, ktorá nie je oficiálnym fanklubom HKM. Náš klub sa dôrazne dištancuje a odsudzuje chuligánske správanie a výtržnícke konanie tejto skupiny, ktorá urobila hanbu nielen nášmu klubu, ale aj všetkým slušným fanúšikom na Slovensku.

Ospravedlňujeme sa fanúšikom Miškovca a ubezpečujeme všetkých, že z týchto udalostí vyvodime dôsledky v podobe sprísnenych podmienok pre vstup podobných osôb na podujatia organizované HKM a.s., na ktorých je nulová tolerancia násilia a diskriminácie. Sme pripravení poskytnúť súčinnosť maďarským orgánom činným v trestnom konaní a napomôcť tak k dôslednému vyšetreniu a potrestaniu tohto agresívneho činu. Zároveň urobíme opatrenia, aby sme iniciátorom tohto incidentu zamedzili vstup na zvolenský zimný štadión. Až do úplného vyšetrenia incidentu taktiež zamedzíme vstup celej skupiny na podujatia HKM Zvolen, počnúc zápasom proti Novým Zámkom.

Mrzí nás, že v poslednom čase korektne a bezproblémovo sa vyvíjajúca spolupráca a vzťahy nášho klubu s týmto fanúšikovským zoskupením, dostali vážne trhliny. Sme však nútení prijať okamžité opatrenia, za ktorými si bez výnimky stojíme. Vinníci, z ktorých veľká časť ani nie je zo Zvolena, teraz svojím konaním vrhli zlé svetlo na náš klub, naše mesto i slovenskú hokejovú fanúšikovskú obec v očiach médii i verejnosti.

Udalosti v Miškovci odsúdili aj hráči Zvolena, za kabínu poskytlo ich vyjadrenie vedenie HKM: „My, hráči, ostro odsudzujeme počínanie našich "fanúšikov", ktorým sa prezentovali na poslednom zápase v Miškovci. Touto cestou sa aj my chceme ospravedlniť fanúšikom Miškovca za nepríjemný incident, my o takúto "podporu" nestojíme. Tak, ako sa my snažíme hrať na ľade fair play, to isté očakávame od našich fanúšikov. Hokej je šport, ktorý hráme pre ľudí, má ich spájať, prinášať im radosť a eufóriu, a nie byť zdrojom nenávisti a násilia.

Za HKM a.s.: Predseda predstavenstva: Ing. Dušan Mráz, Členovia predstavenstva: Ľubomír Škrečko, Ladislav Čierny, Športový manažér: Vlastimil Plavucha, Marketingový a PR manažér: Ing. Miroslav Brumerčík, Za hráčov: Michal Chovan, Milan Kytnár, Rastislav Špirko