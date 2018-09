Úvod novej sezóny MVK Zvolen nevyšiel, nad jeho sily bol extraligový nováčik

V prvom kole volejbalovej extraligy mužov privítali volejbalisti MVK Zvolen nováčika z Komárna.

23. sep 2018 o 12:36 (mim)

MVK Zvolen - VK Spartak UJS Komárno 0:3 (-24, -17, -22)

Zápas trval 77 minút. Rozhodovali: Malík a Holčík, 150 divákov. Najlepší hráč zápasu (MVP): Michal Sládeček (Komárno). Najviac bodujúci hráč Zvolena: Kučera 10 bodov

Zvolen: Šimko 6, Podstupka 5, Kučera 10, Michalec 4, Kamenský 8, Bambura 3, libero Hraňo (Herich 6).

Káder Zvolenčanov sa pred sezónou dramaticky nezmenil, okrem odchovancov MVK z juniorky sa na zápasovej súpiske MVK objavil 207 cm vysoký prievidzský blokár Patrik Šimko. Mužstvo koučoval asistent trénera Michalec, pre pracovné povinnosti trénera Vaška.

Diváci v Športovej hale ZŠ na Námestí mládeže videli charakteristický úvodný zápas sezóny. Obe mužstvá sa v úvode prvého setu hľadali. Viazla súhra, hralo sa opatrne. Tímy sa striedali vo vedení, dostávali sa do tempa, no za stavu 8:7 sa nešťastne zranil dovtedy najviac bodujúci hráč MVK Tomáš Bambura, ktorého musel striedať Herich. Vynútená prestávka volejbalu uškodila, zaujal až záver setu, keď domáci odvrátili setbal, no potom úradoval najlepší hráč stretnutia Sládeček, ktorý najprv úspešne smečoval a set zakončil bodom z podania.

V druhom dejstve hostia pestrou hrou zaskočili domácich a dostali sa do sedembodového vedenia, Zvolen napriek snahe a zlepšenému výkonu bodové manko nedokázal zmazať. V treťom sete hráči MVK bojovali a bodovali aj zásluhou presných útokov a blokov Kučeru, tvrdého podania Kamenského a umnej hry Podstupku. Od stavu 21:21 bol však neubrániteľný Kubš, domáci ešte odvrátili mečbal po smeči Kamenského, no ten potom poslal podanie do autu a z víťazstva 3:0 sa tešili zaslúžene hráči Komárna.

Hlasy trénerov

Matúš Michalec, asistent trénera Zvolena: „Škoda zranenia Tomáša Bamburu a koncovky prvého setu. Tá nás poznačila najmä v druhom dejstve. Tretí set sme po zlepšenom výkone žiaľ nakoniec prehrali.“

Robin Pělucha, tréner Komárna: „Zápas bol poznamenaný začiatkom sezóny. Výkony oboch družstiev boli kostrbaté. V prvom sete sa nám podarilo ukradnúť koncovku, v druhom sme pritlačili na servise a jasne zvíťazili. V poslednom sete sme po pár chybách výsledok zdramatizovali, ale napokon zaslúžene zvíťazili.“