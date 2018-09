Detva doma nebodovala, Liptáci vyhrali o gól

Detva znižovala v záverečnej tretine z presilovky, ale vyrovnať sa jej už nepodarilo.

21. sep 2018 o 21:02 TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



HC 07 Detva - MHK 32 Liptovský Mikuláš 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Góly: 52. Mar. Chovan (Kuklev, Puliš) - 9. Žiak (Oško, Uhrík), 13. Uhrík (Oško, Žiak). Rozhodovali: Fridrich, Snášel – Kacej, Orolin, vylúčení: 5:8, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 380 divákov.

HC 07 Detva: Riečický – Mar. Chovan, Kuklev, Mat. Chovan, Hraško, Fekiač, Sládok, Jendroľ, Gachulinec – Gašpar, Puliš, Ščurko – Žilka, Magogin, Tibenský – Milý, Valent, Ďaloga – V. Fekiač, Murček, Ľupták

MHK 32 Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Mezovský, Nádaši, Suchý, Kurali, Horváth, Nemec, Korím, Bača – Ró. Huna, Rich. Huna, Kriška – Sukeľ, Lichanec, Vybiral – Števuliak, Piatka, Lištiak – Oško, Uhrík, Žiak

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Obranca Peter Hraško mení zvolenský dres za detviansky

Po opatrnom úvode si domáci zahrali od šiestej minúty presilovku, no takmer počas nej inkasovali. Po chybe obrany sa dostal k puku Ró. Huna, no nedokázal ho dostať do bránky. Hosťom sa to však podarilo o tri minúty neskôr, keď sa presadila štvrtá formácia. Riečický vyrazil Oškovu strelu len pred seba a Žiak dorazil puk do siete - 0:1. V 13. minúte pridali Liptáci druhý gól a opäť sa oň postarala štvrtá formácia. Oško potiahol puk popri mantineli, prihral Uhríkovi a ten zvýšil na 2:0. Domáci mali problémy s vysokým napádaním súpera a ťažko sa dostávali do šancí.

Liptáci mali viac z hry aj v druhej časti. V 28. minúte však išli krátko po sebe na trestnú Rich. Huna a Horváth a Detva mala k dispozícii minútu a dvadsať sekúnd dlhú presilovku o dvoch hráčov. Príliš veľa v nej však neukázala, Kislicyna vážnejšie ohrozil len Hraško. Domáci tréner skúsil aj premiešať zostavu, ale ani to jeho tím veľmi nenakoplo. V 32. minúte bol blízko druhého gólu Žiak, ktorý trafil puk zo vzduchu, no Riečický jeho šancu zmaril. V závere si hostia zahrali tri presilovky po sebe, ale bez gólového efektu.

Detvianska snaha znížiť pokračovala aj v tretej tretine a Kislicyn mal už podstatne viac práce. V 44. minúte kryl tvrdú ranu Mar. Chovana a s ďalšími šancami si poradili pri následnom oslabení. V 51. minúte sa dostal do úniku Ró. Huna, položil si brankára, ale skórovať nedokázal. O minútu neskôr dostal Sukeľ 2+2 minúty za vysokú hokejku, osem sekúnd po ňom išiel na trestnú aj Horváth a Detve sa podarilo znížiť. Tvrdou strelou spomedzi kruhov sa presadil Mar. Chovan - 1:2. Po góle pokračovala presilovka o dvoch hráčov, po nej aj o jedného, ale domáci z nich ďalší gól nevyťažili. Detve sa už do konca zápasu vyrovnať nepodarilo.

Hlasy trénerov

Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: „Na zápas sme sa pripravovali zodpovedne, ako na každý duel predtým, pretože sme vedeli, že na malom klzisku v Detve to nebude ľahké. Mali sme dobrý vstup do zápasu, s prvou tretinou môžeme byť nesmierne spokojní, išli sme do vedenia 2:0. Škoda, že sme nepokračovali v tom zodpovednom výkone aj druhú tretinu. Začali sme hrať veľmi individuálne a upustili sme od kombinačnej hry. Výsledkom toho bolo, že sme v druhej tretine len dvakrát vystrelili na bránu. V tretej tretine sme to chceli zlepšiť, ale nedisciplinovanosťou niektorých hráčov, zbytočnými faulami sme Detvu vrátili do hry. Vďaka bojovnosti jednotlivcov sme uhrali dnes tri body. S bodmi sme spokojní, ale musíme si tvrdo, chlapsky povedať, že takýmito faulami a takýmto záverom to k ničomu nevedie.“

Josef Turek, tréner Detvy: „Mali sme slabý vstup do zápasu, bolo to presne naopak ako sme plánovali. Chceli sme na súpera agresívne vyletieť, to sa ale nestalo, hrali sme slabo a boli tam hrubé individuálne chyby. Do druhej tretiny sme sa schopili, spravili sme zmeny v zostave, mali sme šance, ale nepremenili sme ich. Najlepšia bola tretia tretina, kde sme dali gól z presilovky 5 na 3, mali sme aj ďalšie šance a veril som, že zápas pôjde do predĺženia. Nevyužili sme presilovky a to spôsobilo, že nemáme ani jeden bod. Dnes nie som spokojný s výkonom hráčov.“