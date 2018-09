Zvolenská mliekareň je znova slovenská, exportuje aj do krajín Únie

Okrem slovenských predajní putujú výrobky zo Zvolena napríklad do Švédska, Španielska či Portugalska.

21. sep 2018 o 16:17 MOJ, TASR

ZVOLEN. Okrem slovenských predajní putujú výrobky zo Zvolenskej mliekarne aj do krajín Európskej únie. Mliečne výrobky z tohto podniku nakupujú zákazníci aj v Maďarsku, Česku, Švédsku, Španielsku či Portugalsku.

"Veľkosť našej produkcie je na úrovni 30-tisíc ton, z toho tento rok predstavuje export približne 68 %. Samozrejme, export chceme zvyšovať, ale chceme navyšovať aj objem výroby pre domáci trh. Chystáme sa uviesť nové výrobky, ktoré by sa mali na pultoch objaviť v priebehu jesene," skonštatoval v piatok na stretnutí s novinármi generálny manažér spoločnosti Juraj Blada.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Blada je jediný vlastník mliekarne. Závod viedol ešte pred vstupom Američanov, začiatkom roka firmu od nich kúpil. Americký koncern Schreiber vlastnil mliekareň necelé tri roky, pred ňou patrila francúzskej firme Senoble.

Zo slovenského mlieka

Podľa ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej je Zvolenská mliekareň príkladom modernej mliekarne. Počas jej piatkovej návštevy vyzdvihla najmä fakt, že ide o slovenský podnik, ktorý spracováva slovenské mlieko od slovenských dodávateľov.

"Sme v prevádzke, ktorá spracováva 30 miliónov litrov mlieka od slovenských dodávateľov," podotkla Matečná. Ministerka ocenila aj dizajn tunajších výrobkov, ktoré sa nesú v duchu slovenskej značky.

Predovšetkým jogurty a jogurtové nápoje

Mliekareň so 121 zamestnancami zameriava svoj výrobný program na jogurty a jogurtové nápoje, podporujúce zdravý životný štýl. Zo sortimentu 148 aktívnych výrobkov dodáva na slovenský trh mliekareň 67 výrobkov pod značkou Zvolenský, 28 produktov pod privátnymi značkami reťazcov a 53 výrobkov pre zákazníkov v rámci Európskej únie.

V ponuke má aj zmrzlinu, čo má podľa Milana Lapšanského, generálneho riaditeľa Sekcie potravinárstva a obchodu rezortu pôdohospodárstva, potenciál.

"Je to jeden zo segmentov, ktorý na Slovensku chýba. Máme nedostatočný počet výrobcov, ktorí vyrábajú zmrzlinu a je to produkt, ktorý svojou povahou je vhodný aj na export do ďalekých krajín," podotkol v tejto súvislosti.