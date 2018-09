Do Zvolena zavítal olympijský víťaz Matej Tóth, slávnostne otvoril Športovú akadémiu

Olympijského víťaza, majstra sveta a vicemajstra Európy, búrlivo privítali nadšené zvolenské deti.

19. sep 2018 o 15:52 Stanislav Černák

ZVOLEN. Úspešný slovenský chodec, olympijský víťaz z Ria 2016, majster sveta a aktuálne čerstvý vicemajster Európy, Matej Tóth, zavítal na zvolenskú prvú základnú školu, ktorá získala grant na Športovú akadémiu Mateja Tótha. Už druhýkrát.

V stredu odovzdal Matej Tóth riaditeľke školy a žiakom I. ZŠ oficiálne tento grant. Olympijského víťaza privítali nadšení žiaci obrovským potleskom. Okrem symbolického odovzdania grantu, došlo aj na pár otázok od zvolenských detí. Matej Tóth priniesol ukázať aj zlatú olympijskú medailu. Deťom venoval svoj autogram, mnohí zo žiakov si nenechali ujsť príležitosť urobiť si s Matejom populárnu selfie.

„Aj táto zvolenská škola sa prihlásila do súťaže, kde mohli žiaci, rodičia, učitelia a priatelia školy hlasovať za túto školu a boli také šikovní, že vyhrali,“ prezradil na úvod pre MY úspešný slovenský chodec Matej Tóth.

Zvolenská „jednotka“ sa ocitla v silnej konkurencii ostatných škôl. „Zapojiť sa do súťaže mali všetky školy. Veľmi sa z toho teším, že grant dostala práve táto škola. Už aj minulý rok tu prebiehala Športová akadémia, tak možno mali k tomu bližšie. Práve v banskobystrickom kraji bola veľká konkurencia a bolo ťažké vyhrať. Som rád, že aj vo Zvolene bude Športová akadémia prebiehať,“ prezradil Matej Tóth.

Športová akadémia Mateja Tótha je všeobecná športová príprava pre deti prvého stupňa ZŠ.

„Je to viac-menej športový krúžok. Aj keď sa snažíme, aby sa to volalo tréning, lebo máme jedinečnú metodiku. Najprv sa snažíme deti motivovať, už tým, že Športová akadémia nesie moje meno, aby začali športovať, chceme im vytvoriť pozitívny vzťah ku športu. A pre tých, ktorí by sa potom chceli aj ďalej venovať športu, tak im chceme vytvoriť správny odrazový mostík. Ide o všeobecné základy, koordináciu, rýchlosť, frekvenciu, ale aj ostatné aspekty. Začlenili sme do toho aj fyzioterapiu a mentálny tréning s psychologičkou. V tomto sme jedineční a tým, že sme po celom Slovensku nie je šanca, aby sme zvládali chodiť na tréningy. Tak školíme trénerov a učiteľov, ktorí budú akadémiu v jednotlivých mestách viesť,“ vysvetlil ambasádor projektu Tóth.

Aj keď zvolenské deti nebude trénovať samotný populárny športovec, prisľúbil deťom ešte jeden spoločný tréning. „Keďže je Zvolen relatívne blízko, určite sa nám podarí v priebehu roka ešte dáky spoločný tréning zvládnuť.“

Nadšenie z úspechu v súťaži neskrývala ani riaditeľka školy Anna Cúthová. „Pre našu školu to znamená veľkú česť a poctu, lebo je to významná pridaná hodnota pre našich žiakov, že môžu absolvovať Športovú akadémiu Mateja Tótha.“

Ďalšou výhodou nepochybne je, že rodičia detí majú spätnú väzbu. „Hlavným cieľom tejto akadémie je, aby deti boli pozitívne motivované a vytvárali si kladný vzťah k pohybu a športu,“ zakončila Cúthová.