Špirkov prvý hetrik, veľa vylúčení i detvianska strelecká nemohúcnosť

Ohlasy po zápase Zvolena s Detvou. Ako vnímali derby Rasťo Špirko, Lukáš Handlovský, Rasťo Gašpar i obaja tréneri?

19. sep 2018 o 14:00 Stanislav Černák

ZVOLEN. V zápase tretieho kola Tipsport ligy patril medzi ťaháky súboj Zvolena s Detvou, podpolianske derby. Hokejistom spod Poľany sa od minulosezónneho vstupu do najvyššej slovenskej hokejovej súťaži proti rivalovi zo Zvolena nedarí.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Hrdinom podpolianskeho derby Špirko. Zvolen zdolal Detvu rozdielom triedy

Bolo to vidieť aj v tomto zápase. Hra bola rozkúskovaná mnohými vylúčeniami, najmä v prvej tretine jej chýbal spád. Domáci Zvolenčania už v úvodnom dejstve strelili súperovi dva góly a postupne mali hru pevne vo svojich rukách. Hrdinom duelu sa stal Rastislav Špirko, autor hetriku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prvý hetrik medzi seniormi

„Tešia nás tri body, nemôžem povedať, že by netešil aj hetrik. Je prvý v mužskej kategórii. Trošku som sa na to načakal, prišiel teraz. Vedeli sme, že tento zápas nebude jednoduchý, pripravovali sme sa naň dôkladne. Taktiež sme vedeli, že Detva mala dobrý vstup do sezóny, ich mužstvo vyzerá trocha inak ako v minulej sezóne. Boli sme koncentrovaní, chceli sme jednoznačne vyhrať, od úvodu ísť do toho tak, aby necítili šancu uspieť, čo sa nám podarilo. Hneď sme šli do vedenia 2:0, všetko išlo podľa plánu,“ zhodnotil duel a svoj hetrik útočník Zvolena Rastislav Špirko.

Vstup do sezóny pritom nemal HKM ideálny, v Košiciach prehrali. „Chceli sme prehru v Košiciach odčiniť, pretože tam sme nemali ideálny úvod. Košice nás neprečíslovali, nechybovali sme v systéme hry, góly padli, aké padli, rozobrali sme si to a pripravili sme sa na Detvu,“ pokračoval Špirko.

Aj keď šlo o prvý Špirkov hetrik medzi seniormi, nedával na sebe poznať žiadne emócie. „Niečo už mám za sebou, nejako som to nesilil. Ešte som hetrik nedal a prišiel zrovna proti Detve. Musím vyzdvihnúť aj všetkých chlapcov z útoku, pretože sme si sadli, fungujeme na ľade i mimo neho veľmi dobre a to je veľmi dôležité pre každého hráča, aby chémia v päťke fungovala,“ vyzdvihol Špirko celú formáciu.

Prispeje do klubovej kasy

Samozrejme, tri strelené góly budú útočníka s číslom jedenásť niečo stáť.