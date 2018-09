Trest 28 mesiacov za mrežami za nehodu s dvoma mŕtvymi

Vyšetrovanie ukázalo, že vodič motocykla jazdil o 70 kilometrov rýchlejšie.

19. sep 2018 o 21:25 SITA

ZVOLEN. Trest 28 mesiacov odňatia slobody nepodmienečne a zákaz šoférovať na osem rokov za dopravnú nehodu so smrteľným následkom potvrdil v utorok odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 29-ročného Ivana Cirana zo Zvolena.

Ciran ako vodič motocykla Honda vo vysokej rýchlosti zavinil nehodu, na následky ktorej zomreli dvaja ľudia.



Na Okresnom súde vo Zvolene Ciran vinu priznal. Začiatkom júla 2016 jazdil vo Zvolene 120-kilometrovou rýchlosťou a zrazil 71-ročného chodca Jozefa, ktorý podľahol zraneniam na mieste.

Po prevoze do nemocnice zomrel na následky zranení i Ciranov 27-ročný spolujazdec Marek. Podľa súdu Ciran hrubo porušil dôležitú povinnosť uloženú mu zákonom o cestnej premávke, keď prekročil maximálne povolenú rýchlosť v obci o 70 kilometrov.

Prvostupňový súd vzhľadom na priznanie a spoluprácu pri objasňovaní skutku vymeral Ivanovi Ciranovi trest dvadsaťosem mesiacov odňatia slobody nepodmienečne v najmiernejšom väzení.

Trestná sadzba za prečin usmrtenia z nedbanlivosti umožňuje uložiť trest štyri až desať rokov.

Podľa súdu by bol trest v rámci sadzby neprimerane prísny. Súd poukázal aj na to, že spolujazdec Marek nemal na hlave počas jazdy ochrannú prilbu a chodec Jozef bol v takom ťažkom stupni opitosti, že mal problém sa vôbec pohybovať a po ceste v jazdnom pruhu motocykla sa tackal.



Voči verdiktu sa Ciran odvolal, ale na krajský súd neprišiel. Poslal iba oznámenie, že odvolanie berie späť. Pretože trest presiahol dva roky, predseda senátu by bol hneď nariadil výkon trestu a Cirana by eskortovali priamo z pojednávacej miestnosti do väzenia.



Súd zaviazal Cirana zaplatiť manželke chodca 1222 eur a poisťovni Dôvera nahradiť škodu 615 eur.