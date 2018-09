Futbalový servis: Pliešovce s Detvou si body delili, Látky stále bez prehry

Prinášame vám kompletný výsledkový sumár, komentáre, zostavy a tabuľky z uplynulého kola. Od štvrtej ligy po druhú triedu.

16. sep 2018 o 21:33 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

Pliešovce – Detva 3:3 (1:1)

Góly: 1. Vilhan, 75. Jamnický, 79. Sýkora – 23. Dianiška, 52., 61. Suja. ŽK: 1 – 3. Rozhodoval: Jelok, 100 divákov

Pliešovce: Gnida – Fraňa, Švec, Kouřil, Vilhan, Malatinec (78. Gondáš), Sýkora, Bobor, Kudlík (65. Záturecký), Jamnický, Palovič

Detva: Kružliak – Suja, Sekereš, Ilič, Michálik, Rapčan, Šulek (60. Karásek), Tužinský, Šulfliarsky, Majchút, Dianiška

Domácich trápia zranenia, tak opäť nastúpili v pozmenenej zostave. Úvod zápasu im vyšiel ale parádne, už v 1. minúte sa po krídelnej akcii preadil Vilhan. Tatran si vypracoval aj ďalšie šance, ale Kudlík alebo Vilhan tentokrát neuspeli. Hostia to využili v 23. minúte, z ojedinelej akcie skóroval Dianiška. Po tomto momente padla na domácich deka, trápili sa. Detva má kvalitný káder, do Pliešoviec prišla hrať na rýchle brejky, čo sa jej aj darilo. Po zmene strán mali domáci výborný nástup, ale Kudlíkova a Vilhanova čistá šanca sa gólom neskončili. V 52. minúte prišiel trest, Detve vyšiel brejk, presadil sa Suja. V 61. minúte domáci chybovali a znova sa presadil Suja – 1:3. Hostia mohli definitívne rozhodnúť o svojom víťazstve, ale nariadený pokutový kop chytil Gnida, ktorý nakopol svojich spoluhráčov. Domáci potom prevzali iniciatívu, boli jasne lepší. V 75. minúte znížil na 2:3 Jamnický gólom priamo z rohu. V 79. minúte po štandardnej situácii vyrovnal Sýkora. Pliešovce mali ďalšie množstvo šancí, veľký tlak, ale na výsledku sa už nič nemenilo. Domáci doplatili na nepremieňanie šancí, naopak Detva bola bola efektívna a tak sa v Pliešovciach body delili.

S. Ďarmoty – Hriňová 2:0 (2:0)

Góly: 21. Krajč, 23. Nilaš. ŽK: 1 – 2. Rozhodoval: Machyniak, 150 divákovs

Hriňová: J. Vreštiak – Miklian, Moravčík, Jablonský, Mičuda, Ľupták, D. Vreštiak, Hanes (38. Malček), Pohorelec, Purdek, Bambura

Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. V prvom mali navrch domáci, ktorí prakticky rozhodli o výsledku v priebehu troch minút. V 21. sa presadil Krajč, v 23. minúte Nilaš. V druhom polčase bola lepšia Hriňová, ktorá sa nechcela zmieriť s týmto výsledkom. Hostia mali viac z hry, vypracovali si aj niekoľko šancí, najväčšie dve mal kapitán Purdek, ale využiť ich nedokázal. V dobrej príležitosti sa ocitol aj Pohorelec, ale ani on neprepasíroval loptu za chrbát domáceho brankára a tak Hriňová odišla domov bez bodu.

Medzibrod – Kováčová 1:1 (0:1)

Góly: 55. Pipich (11m) – 41. Shushpanov

Rozhodoval: Bátory, 250 divákov, Medzibrod: Tonhajzer – Vančo, Hroš, Belko, Martinec, Bobok (67. Selecký), Haviar, Rajčok, Pipich, Samuelčík (58. Karman), Belluš (84. Matis), Kováčová: Polóny – Giertl, Shuper, Turák, Lauč (70. Majerčík), Plavec, Shushpanov (77. Šanta), Volko (84. Hanulík), Duda, Greško, Kurta

Sprvu sa tímy dostávali do šancí po chybách brankárov. Neskôr sa tlak domácich pretavil do veľkej šance po vysokom napádaní v pokutovom území, kde sa do veľkej šance dostal Belluš, no bránu prekopol. Potom sa prebrali hostia. Domáci kapitán Rajčok stratil čistú loptu, Kováčová to využila a dostala sa do samostatného úniku. Skvelým zákrokom Tonhajzer na dvakrát pokus hostí zlikvidoval. Čo sa im nepodarilo v 38 min. využili hráč hostí o 2 minúty neskôr po skrumáži v šestnástke a nedôraznom odkopnutí domácich prepasíroval loptu do siete – 0:1. Po zmene strán Medzibrod rýchlo vyrovnal, keď Pipich využil penaltu po faule na Samuelčíka. Tento zápas sa musel páčiť aj divákom, domáci predvádzali pekný futbal s momentami zdrvujúceho tlaku. Do najväčšej šance na otočenie výsledku sa domáci dostali v 68 minúte. Rajčok kolmou prihrávkou našiel Pipicha, ten poslal loptu po zemi popred bránu a Selecký ju nedotlačil do brány. Na konci zápasu Polóny zlikvidoval Bellušovu hlavičku a body sa delili.

Ostatné výsledky: Rakytovce – Tornaľa 3:2, Šalková – Tisovec 6:0, Č. Balog – Príbelce 3:0, Badín – N. Baňa 3:0,

1.Rakytovce 7 6 0 1 16:10 18

2.Šalková 7 5 2 0 23:7 17

3.Kováčová 7 5 2 0 16:3 17

4.Medzibrod 7 3 4 0 11:4 13

5.Č. Balog 7 4 0 3 15:11 12

6.Pliešovce 7 3 2 2 12:9 11

7.Príbelce 7 3 1 3 14:13 10

8.Tornaľa 7 3 1 3 11:15 10

9.Hriňová 7 2 2 3 14:10 8

10.Badín 7 2 2 3 9:9 8

11.Sl. Ďarmoty 7 2 1 4 17:21 7

12.Detva 7 1 2 4 12:21 5

13.Nová Baňa 7 0 1 6 6:22 1

14.Tisovec 7 0 0 7 2:23 0

V. liga skupina C

D. Niva – Selce 2:2 (1:0)

Góly: 33., 74. Chrenovský – 64. Koctúr, 68. Kapičák. ŽK: 0 – 2. Rozhodoval: Slovák, 120 divákov

D. Niva: Vilhan – M. Kyslý, Kolény (86. J. Baláž), Tuharský (82. R. Kyslý), Cibuľa, M. Kucbel (71. Šimko), Penksa, M. Baláž, Plichta, Chrenovský, J. Kucbel (80. Raniak)

Selce: Faltáni – Číž, Dirbák, Kľačan (80. Lasheen), Ondrejka, Strečok, Blaško, Mesík, Radoš, Kapičák, Koctúr

V prvom polčase mali viac z hry domáci futbalisti, ktorým sa v doterajšom priebehu sezóny veľmi nedarí. Územnú prevahu potvrdili v 33. minúte po chybe hostí gólom. Hráči Seliec chybovali v obrane pri rozohrávke, domáci záložník Miroslav Kyslý to využil a prihral Chrenovskému na gól. V druhom polčase sa hral vyrovnala, hostia v 64. minúte vyrovnali zásluhou kanoniera Koctúra. Už o štyri minúty udreli znova, tentokrát sa presadil Kapičák. Domáci mohli vzápätí kontrovať, pretože Selce znova zle rozohrali, ale tentokrát sa vyznamenal Faltáni v bráne hostí. Dobrá Niva sa nevzdala a v 74. minúte zásluhou Chrenovského vyrovnala na 2:2. Domáci si vypracovali ešte niekoľko príležitostí, dokonca v samotnom závere aj skórovali, ale gól neplatil pre ofsajd.

Podkonice – Krupina 3:0 (1:0)

Góly: 11. Dlhoš, 60. Rusnák, 90. Lihan