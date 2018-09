Skvelý darček poteší každého

Jednou z najrozšírenejších tradícií v akejkoľvek kultúre alebo v akomkoľvek kúte sveta je obdarovávanie sa navzájom pri rôznych príležitostiach respektíve z rôznych príčin.

16. sep 2018 o 16:14

Jednou z najrozšírenejších tradícií v akejkoľvek kultúre alebo v akomkoľvek kúte sveta je obdarovávanie sa navzájom pri rôznych príležitostiach respektíve z rôznych príčin. Darovanie či dostávanie darčekov sa nám obzvlášť všetkým spája s vianočným obdobím, ale rovnako nás sprevádza počas celého roka. Či už sú to narodeniny, meniny našich blízkych, narodenia, svadby, výročia v rodine alebo sviatky, to všetko sú príležitosti, ktoré vyžadujú, aby sme vynakladali naše úsilie a vyhľadávali vhodné darčeky, rozhodovali sa čo kúpiť, pre koho kúpiť a ako zaobstarať vhodné prekvapenie.

Niektorí ľudia milujú prekvapenia, iní nechcú zasa, aby ich darčeky boli zabalené, niektorí si potrpia na drahé darčeky, iným postačí aj skromná ručne vyrobená maličkosť. Jednoducho sme rôzni a trafiť sa do niečieho vkusu je naozaj náročné. Každý z nás sa určite dostal do situácie, keď jeho darček nebol prijatý s veľkým nadšením. Ak sa do podobnej situácie už nechcete dostať musíte naozaj dobre poznať, čo má daná osoba rada, aké má záujmy, povahu, či profesiu. Existuje tiež veľa faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť pri nákupe darčekov, od obmedzeného rozpočtu až po váš osobný vkus, či záujmy obdarovaného, to všetko však stojí za zváženie. Aj keď ste veľkým fanúšikom nakupovania, výber správneho darčeka pre milovanú osobu vás môže skutočne potrápiť.

Ako potešiť skvelým darčekom najbližších

Čo sa týka výberu darčeka pre ženu, nezabúdajte na to, že ženy dávajú prednosť darom, ktoré majú morálnu aj materiálnu hodnotu, a rovnako majú rady darčeky, ktoré si môžu uchovať dlhú dobu. Nemusia to byť hneď drahé šperky či kabelka, ale určite poteší maličkosť, ktorú si dá žena do svojej izby a bude na vás myslieť vždy, keď sa na ňu pozrie. Vhodným darčekom pre ženu môže byť aj niečo, čo je spojené s jej záujmami alebo pracovným oborom, ako napríklad maliarske náčinie, kniha a pod.

Muži zvyčajne uprednostňujú praktické darčeky, pri ktorých si okamžite uvedomia prínos darovanej veci. Najviac želanými darčekmi pre mužov sú preto elektronika – všetko od smartfónov cez videohry, notebooky až po hodinky a doplnky (slnečné okuliare, peňaženky a pod.) Pre muža treba vybrať niečo pekné, jednoduché a praktické, tomu sa každý určite poteší. Muži sa skutočne radujú aj z maličkostí a pri darčekoch príliš neriešia ich reálnu cenu, ale hodnotu, ktorý daný darček pre nich má.

Nákup darčekov pre deti nikdy nebol jednoduchý, pretože musíme pri nich zohľadniť množstvo vecí: mať dostatočný rozpočet, dbať na kvalitu a bezpečnosť kupovaných hračiek, musíme tiež brať do úvahy vek dieťaťa a pod. Najdôležitejšie je vedieť, že deťom nemusíme kupovať drahé darčeky, pretože si nemusia plne uvedomovať hodnotu danej veci, a môžu tak žiadať väčšie, lepšie a drahšie darčeky každý rok. Naopak, mali by sme ich učiť, aby si vážili každú hračku nehľadiac na to, koľko stála. Ideálne sú jednoduché, kvalitné a pútavé hračky, ktoré rozvíjajú schopnosti dieťaťa, fantáziu, tvorivosť a zvedavosť prostredníctvom hry.

Darček je znakom náklonnosti a lásky, je to niečo čo naozaj oceníme. Koniec-koncov nie je až tak dôležité, aký darček máme, ale že spolu s ním dávame tomu druhému časť zo seba. Môžete k darčeku pripojiť malú kartičku so želaním, čo darček ozvláštni a stane sa tak osobnejším. Snažte sa priblížiť danej osobe tým, že jej darujete niečo, čo jej vždy bude pripomínať vás a vyčarí jej úsmev na tvári. Práve skutočnosť, že si na ľudí spomenieme, v nich vyvolá ešte väčší pocit šťastia a lásky, než samotný darček, ktorý im chceme darovať.