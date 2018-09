Každá séria musí raz skončiť. MFK Zvolen neuspel v Ružomberku

Za domácich nastúpilo v zápase proti Zvolenu až päť fortunaligistov.

16. sep 2018 o 15:48 (mim)

Ružomberok B – Zvolen 2:0 (1:0)

Góly: 25. Bobček, 51. Almaský. ŽK: 0 – 5. ČK: 0 – 1. Rozhodoval: Holas, 385 divákov

Zvolen: Lehocký – Bariak, Šimko, Kotora, Chovan (54. Vávro), Totkovič (36. Orság), Neušel, Slovák (88. Cavar), Hric (71. Pavlík), Lupčo, Psársky (67. Krčmárik)

Domáci tréner ružomberskej rezervy mohol zaradiť do zostavy päticu hráčov z fortunaligového kádra, čo sa prejavilo aj na hre samotnej. Domáci mali nielen viac z hry, ale aj napriek pozornému bráneniu Zvolena, si Ružomberok B vytvoril tlak. Zvolenčania sa snažili o brejky, no do vedenia šli domáci už v 25. minúte gólom Bobčeka. Dôraznú obranu Zvolenčanov v osobných súbojoch trestal arbiter žltými kartami a v 44. minúte videl druhú prísnu kartu v poradí Bariak, čo pre neho znamenalo stopku v tomto stretnutí. A práve toto vylúčenie, ako sa neskôr ukázalo, bolo pre tento duel rozhodujúce.

V druhom dejstve stačili Zvolenčania eliminovať nápor domácich iba pár minút. V 51. minúte strelil Almaský druhý gól a do konca stretnutia už nedokázali domáci využiť presilovku o jedného hráča na zvýšenie stavu vo svoj prospech. Zvolenčania tak pod Čebraťom skončili krásnu sériu piatich víťazstiev v rade. Aj napriek prehre ich treba pochváliť za bojovnosť v druhom polčase, keď v oslabení inkasovali iba jeden gól.