Fanúšikovia videli 9 gólov: Detva uspela na žilinskom ľade

Pod Dubňom videli diváci gólovú prestrelku so šťastnejším koncom pre Detvu.

14. sep 2018 o 20:32 TASR

MsHK DOXXbet Žilina – HC 07 Detva 4:5 (1:0, 2:3, 1:2)

Góly: 3. Beránek (J. Ručkay), 26. Rudolf Huna (Jenčík, Surovka), 37. Beránek (J. Ručkay, Bárta), 57. Bagin (Jenčík, Rudolf Huna) – 23. Milý (Tibenský), 26. Kuklev (Gašpar, Ščurko), 30. Kuklev (Martin Chovan, Ščurko), 46. Puliš (Gašpar), 56. Tibenský (F. Fekiač, Milý). Rozhodovali: Stano, D. Konc st. – M. Orolin, Tvrdoň, vylúčení: 6:10,. navyše: Kuklev (Detva) 10 minút za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 475 divákov

Žilina: Mikoláš – Bagin, Kučný, Pastor, Žilin, Matejka, Jankovič, Piegl, Mendrej – Jenčík, Surovka, Rudolf Huna – Balej, Húževka, Hvila - Beránek, J. Ručkay, Barta - Síkela, Ondruš, Fedosejev

Detva: Petrík – Martin Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Sládok, Šimon, Matej Chovan, D. Jendroľ, D. Gachulinec – Puliš, Gašpar, Ščurko – Žilka, Magogin, M. Ďaloga - Milý, V. Fekiač, Tibenský - M. Surový, Valent, Ľupták

Domáci začali lepšie a po 132 sekundách hry a predchádzajúcej trme - vrme prestrelil Petríka z pravého kruhu Beránek. Žilina mala navrch, bola aktívnejšia, ale pred ďalšími gólmi uchránil hostí brankár Petrík. V záverečnej päťminútovke sa museli hostia brániť takmer minútu a pol iba v trojici, ale prežili to a tesne pred koncom tretiny Kuklev takmer vyrovnal, ale Mikoláš si udržal čisté konto.

Detve sa podarilo vyrovnať v úvode druhej časti, keď Milý nahodil spomedzi kruhov puk na bránu, a ten skončil v sieti prekvapeného Mikoláša. Hostia sa potom ubránili presilovke a vzápätí šli do vedenia, keď krížnu prihrávku zasunul v 26. min. do siete pri pravej žrdi Kuklev. Odpoveď domácich prišla ihneď po buly, keď rýchlu akciu zakončil presne Huna. Zápas dostal náboj, diváci sa mali na čo pozerať a v 29. min. podržal domácich pri šanci Milého Mikoláš. Detva sa chvíľu nato dostala k presilovke a po minúte ju využil strelou švihom z ľavého kruhu nepokrytý Kuklev. Detva dostala krídla, domácim sa prestala hra dariť, ale v 36. min. sa dostali k presilovke a po prihrávke Ručkaya vyrovnal spred brány Beránek. Záver tretiny dohrávali domáci v oslabení, ale stav sa nezmenil.

Detva nevyužila ani zvyšok presilovky v úvode tretej tretiny a potom sa sama musela brániť početnej výhode vlkov. To sa jej aj podarilo a v 46. min. šla po tretí raz do vedenia. Puliš po vysunutí od Gašpara v nájazde síce Mikoláša neprekonal, ale puk získal pod kontrolu a po obkorčuľovaní brány ho poslal do siete. Vlci v snahe vyrovnať pridali na dôraze aj aktivite, ale nevedeli si vypracovať šance na gól. Navyše sa potom viac vylučovalo ako hralo a rozkúskovaný duel vyhovoval skôr hosťom. V 56. min. prišla piata rana od hostí, keď Bagin prišiel na modrej puk a Tibenský pomedzi betóny Mikoláša upravil na 3:5. Domáci však mali ešte výhodu presilovky a Bagin ju využil na kontaktný gól. Domáci v závere búšili do hostí, necelú minútu pred koncom odvolali aj gólmana, ale spálili aj nemožné, a tak prehrali s Detvou 4:5.