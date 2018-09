Prezident MVK Zvolen: Chceme dobudovať infraštruktúru mládeže a mužov udržať v extralige

Nová volejbalová sezóna sa nezadržateľne blíži. Porozprávali sme sa s prezidentom MVK Zvolen o plánoch na nový ročník.

11. sep 2018 o 13:01 Stanislav Černák

ZVOLEN. Pomaly ale isto klope na dvere nová volejbalová sezóna. Boli sme zvedaví, ako sa pripravuje na nový ročník družstvo mužov, ktoré aj tento rok bude pôsobiť v extralige. Leto už tradične vyplnili viacerí hráči plážovým volejbalom.

Viac o tom, ako to momentálne vyzerá v klube MVK Zvolen, prezradil ten najpovolanejší – prezident Marek Rojík.

Ako vyzeralo leto v klube MVK Zvolen?

– Po skončení sezóny sa hráči venovali individuálnej príprave, viacero z nich sa zapojilo do amatérskych turnajov a najmä do prípravy na súťaže v plážovom volejbale. Po sezóne sa nám rozpadlo juniorské družstvo, ktoré nemalo svojich nasledovníkov. Preto sme museli riešiť spoluprácu so susednou Banskou Bystricou formou farmárskeho vzťahu.

Viacerí hráči si ho vypĺňajú turnajmi v plážovom volejbale. Zaznamenali Zvolenčania nejaké zaujímavé výsledky?

– Áno. Tradične dobré výsledky dosiahol Tomáš Bambura tento rok vo dvojici s Braňom Bujalkom. Na MSR U22 obsadili krásne tretie miesto. Na Mevza Cupe v Prahe nás aj Slovensko pekne reprezentoval Braňo Bujalko so spoluhráčom Tomášom Hrtusom. Ako tréner sa predstavil Tomáš Bambura. Dobré výsledky počas turnajov Série A a A+ dosahoval vo dvojici s Ivanom Povrazníkom Paľo Bartík. Na finálovom turnaji M SR sa blysol aj Tomáš Bambura, kde obsadil pekné 9.-12. miesto.

Pomaly už treba myslieť na novú sezónu. Ako to vyzerá s kádrom MVK Zvolen?

– Na sezónu myslíme už od skončenia tej predošlej. Zháňajú sa sponzori, hráči, plánuje sa... Káder zostal prakticky pokope. Na vysoké školy odišli juniori Grofik s Bujalkom, ale káder sme doplnili o jedného univerzála a smečiara. V riešení je príchod dvoch veľmi dobrých blokárov. Mená zatiaľ nebudem konkretizovať, keďže zatiaľ nie sú doriešené zmluvy ani prestupy.

A čo financie?

– Ohľadom financií to nebude ani tento rok žiadna sláva. Stále sa nám nedarí nájsť generálneho partnera. Účasť v extralige bola dlho kvôli stavu financií otázna. Priority v klube sú jasné, najdôležitejšie je dobudovanie kompletnej štruktúry mládeže a až potom je extraliga. Na druhej strane nám účasť mužov v extralige vo veľkej miere pomáha v náborovej činnosti, aj v motivácii mládežníckych kategórii k trénovaniu. Takže sú to veľmi spojené nádoby. Je to v tejto oblasti zložité. Čaká nás skomplikovanie situácie od nového roku vďaka Zákonu o športe, ktorý síce doriešil zmluvné vzťahy medzi hráčmi a klubom, ale chýbajú motivačné faktory pre firmy na podporu športu. Partneri sa hľadajú veľmi ťažko. Niektorí z minuloročných odpadli, ale teší nás príchod ďalšieho „silnejšieho partnera“. Najhoršie je, že zazmluvniť partnerov pred sezónou je veľký problém. Väčšina z nich vám dá prísľub a zmluvy sa podpisujú až tesne pred sezónou, prípadne počas nej, tak je niekedy ťažké sa zariadiť. Nikdy neviete, či niektorý z prísľubov nepadne, čo môže ohroziť celú sezónu.

Ako bude vyzerať príprava na nový ročník, na čo sa v nej zameriate?

– S prípravou sme už začali. Muži sa zatiaľ kondične pri-pravujú u nášho partnera a bývalého hráča Romana Kubša vo Fit Sport Tranining. Do telocvične a na lopty prídu hráči budúci týždeň, keď sa doriešia časy tréningov na ZŠ Námestie mládeže, kde túto sezónu odohráme.

Žiaci absolvovali v závere augusta sústredenie na Skalke a po ňom nabehli na prípravu pod dohľadom chalanov z BellForce. Žiaci, mimochodom účastníci MSR vo volejbale trojíc, budú nastupovať v tejto sezóne vo volejbale štvoríc, ale aj v šestkovom volejbale ako starší žiaci – keďže takáto súťaž pre mladších žiakov neexistuje. Hneď prvý školský týždeň bežíme na základné školy na nábory. Získané deti budú nastupovať v súťaži vo volejbale trojíc.

Aké budú ambície klubu v ročníku 2018/2019?

– Ambície zostanú rovnaké. Hlavnou je dobudovanie štruktúry mládeže a udržanie mužov v najvyššej súťaži. Čo sa týka ekonomických cieľov, tak je to získanie hlavného partnera a finančná stabilizácia klubu, aspoň čiastočná profesionalizácia klubu a približne zdvojnásobenie rozpočtu.