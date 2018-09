Rómske deti zo Zvolena vystúpili v Moskve. Na hraniciach ich považovali za utečencov

Deti z Romano Jilo tancovali v Moskve spolu s umelcami z kultového filmu Cigáni idú do neba.

10. sep 2018 o 15:24 ANT

ZVOLEN. Napriek tomu, že ich na hraniciach s Ruskom kontrovali ako utečencov a cesta autobusom trvala takmer dva dni, turné súboru Romano Jilo vraj stálo za to.

Devätnásť členov súboru Romano Jilo zo Zvolena a Krupiny vystupovalo v Moskve na doskách svetoznámeho divadla Romen s kapacitou asi 500 ľudí.

Napriek počiatočným obavám deti z mestského rómskeho súboru vystúpenie zvládli. „Mali sme veľmi dobré ohlasy, vyslúžili sme si dokonca standing ovation,“ hovorí vedúci súboru Peter Kačica, ktorý má na starosti choreografiu.

V divadle Romen si zatancovali po boku umelcov z divadelného súboru Ruska Roma. „Nemali sme to nacvičené, improvizovali sme,“ prezrádza Šimon Kandráč, 14-ročný tanečník a hudobník, ktorý je asi najväčším talentom zvolenského súboru. Vypracoval sa z dieťaťa, ktorému chýbali základné návyky, na disciplinovaného mladého muža, ktorý dnes reprezentuje mesto.

V Slovenskom dome pri Zastupiteľskom úrade Veľvyslanectva SR v Moskve tancovali deti z Romano Jilo spolu s umelcami z kultového filmu Cigáni idú do neba.

Odmena za tri roky práce

„Rusi si svoj folklór viac udržiavajú, nezabúdajú na tance alebo jazyk, kým slovenskí Rómovia rómske ľudové piesne už ani nepoznajú,“ konštatuje vedúci súboru. Aj keď prístup k rómskej kultúre na Slovensku a v Rusku je odlišný, na vystúpení ukázali hlavne to, čo ich spája.

„Ukázali sme temperament a farebnosť, a to je niečo, na čo môžeme byť hrdí,“ vysvetľuje Peter Kačica, ktorý deti vedie, sprevádza na vystúpeniach a dokonca s nimi aj vystupuje. Podľa neho si deti turné v Rusku zaslúžili a myslí si, že tanec je len prostriedkom, ako z detí vychovať dobrých ľudí.

„Bolo odmenou za ich tri roky makania na sebe. Bol to aj test, či takúto náročnú cestu zvládnu,“ dodáva s tým, že možno majú Rusi väčšiu honosnosť, čo sa týka krojov a kostýmov, no Romano Jilo sa nedalo zahanbiť a kultúru slovenských Rómov odprezentovali v plnej paráde.

Jeho kolega Miro Kováč, ktorý rovnako pracuje s deťmi v mestskom komunitnom centre Romano Jilo, hovorí, že je dôležité robiť Rómom dobré meno. „Od rómskych súborov sa očakávajú problémy. Je pravda, že niektorí rómski umelci robia Rómom zlé meno. Ale ak ukážeme dobré správanie a rešpektovanie pravidiel, môžeme tak búrať stereotypy,“ dodáva komunitný pracovník.

Chystajú sa do Brazílie

Romano Jilo do Ruska vycestovalo vďaka projektu Cigánsky oheň pod záštitou Základnej umeleckej školy Lavuta Alexandra Daška z Banskej Bystrice. ZUŠ Lavuta už takmer rok zastrešuje aj vzdelávanie mladých Rómov vo Zvolene.

Aby mohli deti z periférie naozaj vycestovať, pomohlo množstvo ľudí. „Aj jednotlivci, ktorí prispeli na našu cestu. Rovnako samotní Zvolenčania, ktorí nám venovali kufre, napiekli koláče, doniesli oblečenie, čokoľvek. Všetci ľudia sa spojili, aby sme mohli ísť do sveta,“ dodáva Kačica.

Vďaka tejto ceste už plánujú ďalšiu. „O rok by sme chceli ísť do Brazílie, kde máme pozvánku, veríme, že sa nám to podarí zorganizovať. Deti však musia na sebe ďalej ,makať´ a nevzdávať sa,“ podotýka Kačica.