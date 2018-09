Ostrá Lúka 2018: Počas oboch dní dominoval Cvrček pred Drotárom (+FOTO)

Na Ostrej Lúke sa uzavrel seriál majstrovstiev Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu.

10. sep 2018 o 14:03 Stanislav Černák

OSTRÁ LÚKA. Osemnásty ročník medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky v pretekoch automobilov do vrchu PAV VALTEC Ostrá Lúka 2018 zakončil slovenský šampionát v tejto motoristickej disciplíne.

Počas oboch súťažných dní sa na trati Budča-Ostrá Lúka zišlo 50 pretekárov a štyria predjazdci, ktorých výsledky sa nezaratúvali do majstrovstiev Slovenska.

Oba dni sa zaobišli bez výraznejších problémov a preteky mali vcelku plynulý priebeh. V sobotu bolo polooblačno, tesne pred hlavnými súťažnými jazdami sa nepríjemne zatiahlo, v druhej časti trate spadlo z oblohy aj pár kvapiek, ale vozovka ostala suchá, a tak sme mohli vidieť v niektorých prípadoch famózne jazdy. Z domácich jazdcov zasiahli do bojov Miroslav Čiliak, Martin Matuška, bratia Beníkovci, Július Roziak, Tomáš Mačinec či Michael Brucháč.

Sobota

O celkové prvenstvo zvádzali boj Věroslav Cvrček, Igor Drotár, Jozef Béreš, Ján Lipták a Martin Juhás. Sobota patrila českému jazdcovi Věroslavovi Cvrčekovi na Škode Fabia S 2000, ktorého súčet oboch ostrých jázd bol 2:33,023. O necelé 2 sekundy za ním zaostal slovenský matador Igor Drotár (Škoda FabiaR5 DTRi), tretiu priečku obsadil Roman Baran (Mitsubishi Lancer) s výsledným súčtom časov 2:47.263.

Z domácich jazdcov bol najrýchlejší Miroslav Čiliak (Metalex MTX 1-06). Čiliak vyhral svoju triedu HK3 a zabezpečil si zisk majstrovského titulu. V triede E1-1400 sa z prvenstva tešil Roziak, Brucháč z Detvy bol druhý. V HK1 skončil Tomáš Beník druhý, v HK3 bol jeho brat Marcel Beník tretí. Mačinec vyhral triedu NP2, Matuška D/E2-1000, v kategórii bol Zvolenčan druhý.

Nedeľa

V nedeľu sa za slnečného počasia z víťazstva opäť tešil Věroslav Cvrček, ktorý zlepšil svoj výsledný čas na 2:31,961, druhý bol znova Igor Drotár, na tretiu priečku poskočil Jozef Béreš junior (Ford Escort RS Cosworth WRC).

Nemenilo sa poradie v triede E1-1400, zvíťazil Roziak pred Brucháčom. Polepšil si Tomáš Beník na svojej Lancii Beta Coupé, keď zvíťazil v triede HK1, týmto triumfom si zabezpečil slovenský titul. Posun zaznamenal aj Marcel Beník, ktorý poskočil v HK3 na striebornú priečku. Mačinec a Matuška zvíťazili vo svojich triedach.

Hodnotenia

„Preteky na domácej pôde dopadli pre nás dobre. Ja som sa v sobotu trápil so zapaľovaním na mojom BMW, čo mi stačilo len na tretie miesto. Večer sa nám to s mechanikmi podarilo nastaviť a v nedeľu som poskočil na druhé miesto v skupine HK2. Na Jožka Béreša seniora som však nestíhal,“ zhodnotil preteky Marcel Beník a pokračoval: „Brat Tomáš v sobotu bojoval s pneumatikami, stačilo mu to len na druhé miesto. V nedeľu sa mu podarilo na tesno vybojovať prvé miesto v HK1, čím potvrdil titul majstra Slovenska vo svojej triede.“

„Tento víkend hodnotím pozitívne. Už v sobotu som prekonal svoj minuloročný čas o sekundu a v nedeľu som dosiahol opäť ďalšie zlepšenie. Finálna hodnota môjho nového traťového rekordu je 1:42,658. Trošku ma mrzí, že mi v nedeľňajšej druhej jazde odišla prevodovka, ale cieľom som prešiel,“ povedal po pretekoch Martin Matuška a pokračoval: „Zároveň som sa stal v celkovom hodnotení víťazom formulovej triedy do 1000 ccm a tretím v absolútnom hodnotení kategórie 2.“

Ako už viacerí vedia, boli to posledné Matuškove preteky v monoposte F1.26, keďže prednedávnom kúpil novú techniku. „Tento víkend bol aj nostalgický a rozlúčkový. Bolo to pekných päť sezón. Ďakujem fanúšikom, ktorí prišli na tieto preteky naozaj vo veľkom množstve. Ďakujem aj mojej rodine, sponzorom a partnerom tímu za vydarenú sezónu.“