Futbalový sumár: Kováčová stratila prvý bod, Dobrej Nive sa nedarí

Prinášame vám výsledky, komentáre, zostavy a tabuľky z regionálneho futbalu.

10. sep 2018 o 11:46 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

Kováčová – Badín 0:0

Rozhodoval: Šašváry, 200 , ŽK: 1-4, Kováčová: Polóny – Giertl, Shuper, Turák, Lauč, Ríša (85. Volko), Bordun, Shushpanov, Duda, Hanulík (59. Greško), Kurta (75. Kujan), Badín: Höger – Giertl, Brašeň (85. Hudec), Baláž, Giertl, Kollár (64. Studený), Ďurta (69. Plško), Nemčík, Bíreš, Kohút, Veselovský

V Kováčovej sa hral kvalitný zápas, chýbali mu len góly. Oba tímy správne dostupovali k hráčom, boli dôrazné v osobných súbojoch. Oba tímy mali zaujímavé strely a dorážky, ale už z celého priebehu bola jasné, že je to remízový duel. Aj keď sa dosť bojovalo, bol to zaujímavý a útočný futbal. V závere zápasu sa predsa len mohli tešiť z výhry hostia, šli do brejku traja hráči, ale Kováčovú podržal domáci gólman. Deľba bodov je v konečnom dôsledku zaslúžená.

Hriňová – Šalková 2:2 (1:1)

Góly: 2. Hanes, 46. Vreštiak – 25. Chovanec, 85. Palovič

Rozhodoval: Holas, 200 divákov, ŽK: 2-3, Hriňová: Vreštiak – Čipčala, Mičuda (86. Hronček), Moravčík, Ľupták, Vreštiak, Hanes (66. Jablonský), Paprčka, Pohorelec, Purdek (46. Bambura), Lapin (80. Malček), Šalková: Smerek – Štubniak, Mesík, Dobrík, Lašút, Palovič, Debnár, Mesík (38. Dobrík), Libič (70. Roško), Bútora (87. Kútik), Chovanec

Hráči Spartaka šli do vedenia hneď v 2. minúte, uspel Hanes. Hostia vyrovnali po chybe domácej obrany, v 25. minúte sa presadil Chovanec. Prvé dejstvo bolo ešte vyrovnané. Hriňová mohla ísť v závere polčasu do vedenia, ale gólovú šancu nevyužila. Po zmene strán už mali viac z hry domáci. Opäť udreli v úvode polčasu, v 46. minúte pekne trafil Vreštiak – 2:1. Domáci mali navrch, vytvárali si šance, ale trápili sa v koncovke, a na to doplatili. Päť minút pred koncom zápasu dostal Palovič loptu do otvorenej obrany Spartaka a vyrovnal na konečných 2:2.

Tornaľa – Pliešovce 1:0 (0:0)

Góly: 64. Duczman

Rozhodoval: Verdžák, 200 divákov, ŽK: 3-2, Pliešovce: Gnida – Fraňa, Roziak (83. Polaček), Kouřil, Vilhan, Malatinec, Sýkora, Bobor, Kudlík, Hraško, Jamnický

Pliešovce nastúpili na zápas v mierne pozmenenej zostave, chýbalo im pár hráčov zo základnej zostavy kvôli zraneniam. Napriek tomu hrali dobrý futbal, hrali organizovane, disciplinovane. Vytvárali si šance. V prvom dejstve mal dve šance Dominik Kudlík, ďalšie Pavel Vilhan, ale nepodarilo sa im skórovať. V druhom polčase chceli hostia pokračovať v nastolenom trende a chceli streliť rozhodujúci gól. Avšak domáci z jedinej čistej šance skórovali. V 64. minúte jednoducho nakopnutá lopta skončila za Gnidovým chrbtom. Tatran si vytvoril po tomto momente tlak, mal niekoľko šancí. V závere zápasu už bolo na ihrisku veľa emócií, a tak mal v konečnom zúčtovaní tento duel pre hostí horkú príchuť.

Detva – Medzibrod 1:1 (0:0)

Góly: 87. Suja – 84. Matis

Rozhodoval: Katreniak, 150 divákov, ŽK: 2-5. Detva: Kružliak – Suja, Sekereš, Ilić, Michálik, Rapčan, Šulek (68. Karásek), Tužinský, Šufliarsky, Majchút (90. Berkeš), Dianiška, Medzibrod: Petrík – Vančo, Hroš, Belko, Bobok, Martinec (46. Zázrivec), Rajčok, Pipich, Samuelčík (46. Karman), Selecký, Belluš (78. Matis)

Zápas Detvy s Medzibrodom vyzeral veľmi dlho na bezgólový. Pár šancí si vypracovali oba tímy. Po zmene strán hostia pritvrdili. Až štyria ich hráči boli „odmenení“ žltými kartami. Ale prinieslo to aj gól, v 84. minúte skóroval Matis. Detva však prehrať nechcela a už o tri minúty vyrovnala zásluhou Suju. Oba

Ostatné výsledky: N. Baňa – Č. Balog 0:3, Tisovec – Rakytovce 1:1.

1.Kováčová 6 5 1 0 15:2 16

2.Rakytovce 6 5 0 1 13:8 15

3.Šalková 6 4 2 0 17:7 14

4.Medzibrod 6 3 3 0 10:3 12

5.Príbelce 6 3 1 2 14:10 10

6.Pliešovce 6 3 1 2 9:6 10

7.Tornaľa 6 3 1 2 9:12 10

8.Č. Balog 6 3 0 3 12:11 9

9.Hriňová 6 2 2 2 14:8 8

10.Badín 6 1 2 3 6:9 5

11.Sl. Ďarmoty 6 1 1 4 15:21 4

12.Detva 6 1 1 4 9:18 4

13.Nová Baňa 6 0 1 5 6:19 1

14.Tisovec 6 0 0 6 2:17 0

V. liga skupina C

Lovča – Bzovík 4:4 (2:2)

Góly: 34. Neuschl, 45. Rapčan, 70. Páleník, 90. Krivjančin – 8. a 80. Augustín, 20. Pápay, 54. Výboh

Rozhodoval: Mikloš, 150 divákov, ŽK: 1-4, Lovča: Kučera – Krivjančin, Beňo, Goral (61. Magula), Rybár, Debnár, Rapčan, Kopčan (61. Bien), Páleník, Neuschl, Žiak, Bzovík: Alakša – Čiak (90. Bohuš), Ližbetin, Hudec, Dvorský (46. Výboh), Zaťkov, Výboh, Augustín, Drieňovský, Pápay (62. Dedok), Augustín (76. Očenáš)

Lovčania si v úvode vypracovali viacero šancí, avšak potom prevzali taktovku zápasu hostia, čo korunovali dvoma gólmi. Domáci potom zabrali, po peknej akcii cez stred poľa znížil na 1:2 Neuschl. Lovča pokračovala v nápore a v poslednej minúte prvého polčasu z ľavej strany pekne centroval Rybár a Rapčan z voleja vyrovnal na 2:2. Domáci zaspali úvod druhého polčasu, v 54. minúte Výboh zvýšil vedenia Bzovíka. Lovča pokračovala v nastolenom tempe, strelecky sa prebudil Páleník, ktorý v 70. minúte vyrovnával na 3:3. Gólová prestrelka pokračovala. V 80. minúte zvýšil na 4:3 Augustín. Domáci sa nevzdali a v 90. minúte vyrovnal na konečných 4:4 Krivjančin.

Krupina – Prenčov 3:1 (2:1)

Góly: 25. Selecký, 34. Kindernaj, 63. Strhársky – 9. Beňovic

Rozhodoval: Chmúrny, 80 divákov, Krupina: Rabota – Strhársky (88. Haško), Babiak, Kindernaj, Valica, Petrovský (80. Babiak), Lietava, Kindernaj (75. Selecký), Boháčik, Selecký (76. Ližbetin), Cibuľa (56. Bartík), Prenčov: Herold – Weber, Chovan, Beňovic, Vician, Chovan, Blahút (85. Chovan), Blahút, Blahút, Blahút, Beňovic (46. Báťo)

Hosťom vyšiel úvod stretnutia, keď sa v 9. minúte presadil Beňovic. V 25. minúte pekným gólom pod brvno vyrovnal Selecký. Ešte do polčasu Krupina zvrátila výsledok, po rohovom kope hlavou skóroval kapitán Kindernaj. V druhom polčase už mali domáci hru pevne pod kontrolou, ale zahadzovali šance. Presadil sa už len v 63. minúte Strhársky. Hralo sa prakticky na jednu bránu.

Hrochoť – D. Niva 2:0 (2:0)

Góly: 3. Poliak, 31. Zátroch

Rozhodoval: Foltán, 100 divákov, ŽK: 1-2, Hrochoť: Mútňan – Hraško, Poliak, Maľa, Uhliar, Dorotovič, Škamla, Mazúch (83. Berky), Sláva (54. Rebek), Maľa (90. Michálik), Zátroch (80. Baitar), D. Niva: Vilhan – Kyslý, Kolény, Tuharský, Cibuľa, Kucbel, Baláž, Plichta, Raniak, Molnár (46. Šimko), Kucbel (46. Baláž)