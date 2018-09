Na Honte založili tradíciu súťaží v orbe konskými dvojzáprahmi

Hodnotila sa aj hĺbka orby. Nemohla byť ani hlboká, ani plytká.

8. sep 2018 o 16:24 Ľubica Mojžišová

SENOHRAD. Prvé Otvorené majstrovstvá Slovenska v orbe konskými dvojzáprahmi jednoradličným pluhom, ktoré sa dnes konali v Senohrade v okrese Krupina, už majú svojho víťaza. Stal sa ním Martin Veterník z Príboviec, druhý skončil Jozef Halás z Nového Mesta nad Váhom, tretí Ľubomír Chromek z Turčianskych Kľačian.

Na majstrovstvách súťažilo desať dvojzáprahov, čo je podľa organizátorov z Poľnohospodárskeho družstva v Senohrade pri takýchto súťažiach pekný počet a v akcii plánujú pokračovať.

„Chceme ľuďom priblížiť spôsob, akým obrábali a pripravovali pôdu voľakedy naši starí rodičia. Takto sa na niektorých miestach pripravovala pôda aj na našom družstve, ešte v jeho počiatkoch,“ povedal vedúci senohradského družstva Ján Kollárik.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Podujatie má podľa neho zároveň ukázať, že poľnohospodárstvo sa týka nás všetkých, že to nie sú iba hlučné a dymiace veľké stroje, ale predovšetkým základ výroby každodenných potravín do všetkých domácností. V regióne Hontu je to prvé podujatie tohto typu.

Prečítajte si tiež: Centru chcú vrátiť historický ráz

Porota posudzovala dvanásť kritérií. „Desať bolo kvalitatívnych, dve imidžové, zamerané skôr na dojem, ako boli záprahy ustrojené,“ objasnila Eva Sadovská zo spoločnosti Slovenské farmárske.

Pri kvalite hodnotili napríklad priamočiarosť brázdy, jej hrebeňovistosť, zaoranie rastlinných zvyškov či hĺbku orby.

„Bola určená 15-centimetrová hĺbka, súťažiaci mali za úlohu dosiahnuť ju čo najpresnejšie. Teda neorať ani príliš hlboko, ani príliš plytko,“ dodala Sadovská.

Hĺbka orby je na každej súťaži iná, závisí od kvality pôdy aj od klimatického pásma, v akom sa orie.