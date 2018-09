Vareške konkuruje na Radvanskom jarmoku fujara trombita a drotári

V Banskej Bystrici sa začal 361. ročník Radvanského jarmoku, ktorý je súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

7. sep 2018 o 20:00 Kveta Fajčíková

BANSKÁ BYSTRICA. Až do nedele potrvá v Banskej Bystrici 361. ročník Radvanského jarmoku, ktorý je súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Hoci jeho nepísaným symbolom je a vždy zostane vareška, ktorej tradícia sa k jarmoku viaže pravdepodobne už od obdobia prvej Československej republiky, tento rok kladú organizátori dôraz aj na drotárstvo a fujaru trombitu, ktorú vlani tiež zapísali do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Trombitáši z Púchovskej doliny

Tento obrovský a zaujímavý nástroj prišli na jarmok predstaviť Trombitáši z folklórnej skupiny Javorník Lúky v Púchovskej doline, kde má tento druh fujary, vyrobenej z jedného kusa silného konára veľmi pevnú tradíciu.

Najdlhšia trombita, ktorú so sebou priniesli, meria 4,5 metra a má okolo sto rokov. Vysvetlili tiež rozdiel medzi trombitou a pastierskym rohom, pričom trombita by mala mať nad dva a pol metra. Trombity volali niekedy aj bačovskou trúbou a v čase, keď nemali ľudia telefóny, slúžili ako dokonalý dorozumievací prostriedok, znejúci z doliny do doliny. V ústnej tradícii sa zachoval aj dedko Furík z Lazov pod Makytou, ktorý trúbieval na 7- metrovej trombite o siedmej večer a o siedmej ráno. A pre ranné a večerné trúbenie mal inú melódiu, na ktorú ľudia čakali a počuli ju aj v diaľke.

Prečítajte si tiež: Na Radvanskom jarmoku nás čaká aj najväčšia módna prehliadka folklóru (+ PROGRAM)

Pocta Vojtechovi Majlingovi

Jedno z prvých podujatí bolo aj poctou jubilujúcemu Banskobystričanovi Vojtechovi Majlingovi, ktorý celý život žil folklórom a na Radvanskom jarmoku pred 22 rokmi založil trh ľudových remesiel. „Boli to krásne roky a ja som pri tom stretol veľa úžasných ľudí,“ povedal. Verí, že túto štafetu môže s dôverou odovzdať ďalej, keďže folklór a tradície robia Radvanský jarmok výnimočným a označujú ho aj ako jarmok všetkých slovenských jarmokov.

Bohatý program, ktorý je zacielený predovšetkým na folklór, remeslá a tradície bude v Banskej Bystrici pokračovať do nedele a zajtra vyvrcholí Dňom kroja, na ktorom prisľúbili účasť folklórne súbory a jednotlivci z celého Slovenska.