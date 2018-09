Západ má mať nový most

Podobný most sídlisku chýba. Mesto už dalo spracovať štúdiu.

16. sep 2018 o 13:35 MOJ

V mieste bývalej večierky na sídlisku by mal mať most ponad Hron začiatok.(Zdroj: Igor Šufliarsky)

ZVOLEN. Najväčšie zvolenské sídlisko Západ a protiľahlé Lanice ponad rieku Hron má spájať nový most pre chodcov a cyklistov.

Situovaný má byť v mieste od chodníka vedúceho od centra sídliska na Námestí mládeže do mestského parku na Horných Laniciach, v ktorom mesto počíta s rekreačno-oddychovou zónou. Má v ňom byť napríklad amfiteáter, jazierko či náučné chodníky.

Most by zároveň mohli „západniari“ využívať ako skratku do mesta. V budúcnosti má byť súčasťou cyklocestičky od Bienskej doliny popod podchod štátnej cesty I/66 cez Lanice až na Sliač.

„Veľmi ho potrebujeme, žiadny iný peší most do centra Laníc nemáme. Plechová lávka, ktorú ľudia využívajú, je len technická lávka pre hrádzu a prechod po nej je zakázaný,“ povedal poslanec za túto mestskú časť Igor Šufliarsky s tým, že ceduľu so zákazom prechodu na železnej lávke vždy niekto strhne. „Všeobecne sa vie, že sa cez ňu nesmie chodiť, no ľudia to nerešpektujú,“ doplnil.

Ďalšie dva mosty sú od seba podľa jeho odhadu vzdialené 800 – 1000 metrov.

S mostom pre peších a cyklistov počíta aj územný plán Laníc, mesto už dalo vlani vypracovať technickú štúdiu.

„Posudzovalo sa niekoľko variantov, odborníci však odporúčajú len bezpilierový,“ ozrejmil Šufliarsky s tým, že predbežné odhady hovoria o sume 450-tisíc eur.

„Potrebujeme projektovú dokumentáciu; náš výbor mestskej časti odsúhlasil zaradiť investíciu do budúcoročného rozpočtu. V roku 2019 by sa mohla spracovať a v priebehu ďalších troch rokov by sa most mohol postaviť,“ dodal.

„Ak bude, samozrejme, vôľa všetkých poslancov, aby nám peniaze schválili, pretože vždy hľadáme kompromisy. Aj iné mestské časti majú svoje projekty,“ podotkol.