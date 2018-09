Posledné prípravné zápasy HKM: Dve vysoké prehry Zvolena s českými klubmi

Zverenci trénera Podkonického odohrali posledné dve prípravné stretnutia pred sezónou.

6. sep 2018 o 11:31 (sč)

PSG Berani Zlín – HKM Zvolen 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Góly: 12. min Ondráček (Honejsek), 18. Kulda (Popelka), 24. Fořt (Žižka, Kubiš), 24. Honejsek z trestného střílení, 46. Řezníček (Kubiš, Fořt), 48. Kulda - 59. Zuzin (Kytnár, Chovan)

Rozhodovali: Kašík, Obadal - Bryška, Hanzlík. Vylúčenia: 6:10, navyše Lušňák (Zvolen) na 10 minút. Presilovky: 2:0. Oslabenia: . Diváci: 800.

Zvolen: Skapski - Drgoň, Hraško, Vandane, Růžička, Čarnook, Pöyhönen, Roman, Ulrych - Zuzin, Kytnár, Chovan - Vandas, Špirko, Handlovský - Demkov, Lušňák, Šišovský - Petráš, Holovič, Magdolen. Tréneri: Podkonický, Summanen

Slovo trénera

Andrej Podkonický, kormidelník HKM: „Zápas bol určite poznačený tým, že sme neboli štyri dni na ľade, kvôli montáži novej kocky. Stihli sme len jeden tréning a cestovali sme k ťažkému súperovi. Prejavilo sa to najmä v prvej tretine, kde nám nohy nešli ako by mali. Začali sme možno so zbytočným rešpektom a po našich chybách sme dvakrát inkasovali. Myslím, že v druhej tretine sme sa zlepšili, aj keď sme opäť dostali dva góly, ale zlepšili sme hru. Bol to jeden z tých smolných zápasov, kedy sme dostali gól prakticky po každej chybe a my sme žiadne šance nepremenili. Ďalšia vec je opäť veľmi vysoký počet vylúčení. Berie to sily hráčom, ktorí by mali ťahať inde a keď chceme výsledok dotiahnuť, tie sily chýbajú. Poznačila nás aj absencia Rasťa Špirka, ktorý dostal po ceste horúčku. Na post útočníka sme teda museli presunúť Michala Romana. Myslím, že keby sme aspoň v nedeľu trénovali na ľade, zápas by vyzeral inak.“

Orli Znojmo – HKM Zvolen 9:4 (2:1, 5:0, 2:3)

Góly a asistencie: 3. Stehlík (Lattner, Němec), 15. Hlava (Braes, McPherson), 21. Braes (McPherson), 22. Hlava (McPherson, Stehlík), 26. Stretch (Sedlák, Parkkonen), 36. Luciani, 39. Lattner, 46. Luciani, 52. Guman (Špaček) – 11. Vandas (Vandane, Lušňák), 43. Holovič (Lušňák), 46. Zuzin, 50. Magdolen. Vylúčenia: 7:7. Presilovky: 1:3. Oslabenia:: 1:1.

Zvolen: Skapski (26. Babik) – Drgoň, Hraško, Vandane, Růžička, Charnaok, Pöyhönen, Roman, Ulrych – Zuzin, Kytnár, Chovan, Vandas, Špirko, Handlovský, Demkov, Lušňák, Šišovský, Petráš, Holovič, Magdolen.