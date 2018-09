Slovnaft Cup: MFK Zvolen postúpil na úkor favorita. Rozhodla o tom dramatická penaltová séria

V treťom kole Slovnaft Cup Zvolen postúpil na úkor favorita. Kováčová v súťaži končí.

6. sep 2018 o 9:53 (mim, sč)

MFK Zvolen - Inter Bratislava 1:1 (0:0), 7:6 po penaltách

Góly: 58. Hric – 70. Šulc (11 m), rozh. pok. kop: Hric (až v 9 sérii). ŽK: 0 – 0. Rozhodoval: Ihring, 363 divákov

Zvolen: Lehocký –Bariak (76. Cavar), Šimko, Kotora, Chovan, Totkovič, Neušel, Lupčo, Slovák (85. Pavlík), Hric, Psársky (77. Orság).

V prvom polčase hrali mužstvá presne to, čo očakávali tréneri, a bol to viac taktický boj. Hostia sa snažili zatlačiť súpera, snažili sa o vedúci gól, ale húževnatí domáci s prehľadom prehusťovali priestor a sympatickým bojovným výkonom si získali priazeň publika.

Zvolenu sa darilo eliminovať útočnú snahu favorita a snažili sa ho prekvapiť. Prvú čistú šancu zlikvidoval Goga vybehnutím pri brejku Totkoviča, potom sa vyznamenal Lehocký, keď vyrazil strelu Issu. Brejk Vlada Slováka zastavil Šulc taktickým faulom, hostia sa snažili prekvapiť strelami zo strednej vzdialenosti, no bránu netrafili.

Lupčo z brejku získal iba sériu rohových kopov. Agresívni hostia mohli vyhrávať do polčasu najmenej o dva góly, no Lehocký bravúrne zlikvidoval najprv prieniky Damiena Clémenta Marie i Kochana, a poradil si aj so strelou Olatunjia z 10 metrov v čistej šanci.

V druhom dejstve už bolo všetko inak, domáci sa osmelili a častejšie operovali na polovici Interu. Začali s presingom a vysoko napádali súpera, ktorý strácal lopty a hráči MFK sa dostávali aj do šancí. Najprv Psársky prešiel obranou hostí, no vybojoval iba roh. Avšak v 58. minúte sa „preštrikoval“ obranou hostí Totkovič, našiel spätnou prihrávkou Hrica, ktorý pohodlne otvoril skóre stretnutia.

Inter sa po dvojnásobnom striedaní dostával do tlaku a v 69. minúte získal po strele z troch metrov do padajúceho obrancu prekvapivo pokutový kop, z ktorého sa Šulc nemýlil, aj keď Lehocký vystihol smer lopty.

Pri nerozhodnom stave nechceli spraviť Zvolenčania chybu v obrane, no Bratislavčania sa snažili rozhodnúť v riadnom hracom čase. Lehocký znovu zlikvidoval dve gólové šance Christina, potom stihol čítať hru a prekvapil vybehnutím aj Olatunjia v brejku a tak má veľký podiel na výsledku, ktorý poslal mužstvá do penaltovej lotérie. Rozhodlo sa až v deviatej sérii, keď Baldovský prekopol bránu a Hric s istotou zabezpečil Zvolenu prekvapivý, ale zaslúžený postup do ďalšieho kola Slovnaft Cupu.

Hlasy po zápase

Miloš Foltán, tréner MFK Zvolen: „Bol to ťažký zápas, súper bol favoritom, no výborne sme takticky zvládli prvý polčas. Chlapci hrali vysoko zodpovedne, súboj bol ale zaujímavý z hľadiska napätia, bojovnosti, množstva osobných súbojov. Dali sme pekný gól z hry, Inter vyrovnal po prísne nariadenej penalte. Uspeli sme aj vďaka zákrokom Lehockého. Okrem gólu v hre potvrdil streleckú kvalitu pri rozhodujúcej penalte Hric.“

Erik Hric, autor rozhodujúcej penalty: „Gól na jedna nula vypracoval perfektne Totkovič a výbornú nahrávku som premenil, keď strela skončila aj napriek teču brankára v sieti. V penaltách som ani nechcel kopať v prvej pätici. V závere sa dostalo aj na mňa a som rád že mi to vyšlo.“

Tomáš Lehocký, brankár Zvolena, ktorý vychytal niekoľko tutoviek Interu: „Darilo sa mi pochytať množstvo šancí súpera a niektoré lopty mi pomohli upratať do bezpečia chlapci v obrane. Chalani dnes hrali čo bolo stanovené, či dohodnuté i medzi nami, a nám to nakoniec vyšlo. Myslím, že v penaltách sa mi darilo a nakoniec sme postúpili, výkon ocenili aj diváci.“

Kováčová – L. Mikuláš 2:5 (1:4)

Góly: 31. Giertl (11 m), 74. Karpa – 9. a 27. Lauč (vl.), 10. Laura, 33. a 65. Trotcenko. ŽK: 0 – 0. Rozhodoval: Mastiš, 310 divákov.

Kováčová: Polóny – Karpa, Shuper, Turák, Lauč, Ríša, Bordun (74. Kujan), Duda, Šanta (46. Volko), Giertl, Kurta (59. Greško)