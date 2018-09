Učiteľ Slovenska by sa mal stať akýmsi vzorom pre svojich kolegov

Odborná komisia už víťaza pozná. Jeho meno sa verejnosť aj nominovaní dozvedia 2. októbra na slávnostnom odovzdávaní cien v divadle Aréna.

6. sep 2018 o 9:02 ANT

ZÁJEŽOVÁ. Akými vlastnosťami má disponovať Učiteľ Slovenska? Aj túto otázku si položila odborná porota v Centre vzdelávania v Zaježovej v okrese Zvolen, keď sa rozhodovali kto sa stane víťazom národného kola prestížnej svetovej súťaže Global Teacher Prize. Učiteľa Slovenska vybrali spomedzi desiatich finalistov, ktorí boli vyselektovaní zo stovky prihlásených.

„Vybraní učitelia sú komunitou ľudí s rovnakou krvnou skupinou, ktorí si okrem iného medzi sebou vymnieňajú aj skúsenosti z praxe,“ povedal zakladateľ Komenského inštitútu, riaditeľ CEEV Živica a člen poroty Juraj Hipš.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Odborná komisia chcela vidieť našich finalistov v akcii, mali pripravené prezentácie a ukázali nám, ako na vyučovaní pracujú, aké techniky používajú, ako pristupujú k žiakom, ako sa oni sami vzdelávajú. Akí v skutočnosti sú. Či sú tímoví hráči alebo individuálne osobnosti,“ vysvetľuje Hipš.

Členka poroty Rebbeca Warbrick z londýnskej nadácie Varkey Foundation, ktorá stála pri zrode Global Teacher Prize si myslí, že slovenskí učitelia majú kvality hodné svetových noriem.

„Aj keď sa v každej krajine dbá na iné hodnoty, reprezentanti musia disponovať podobnými vlastnosťami. Máme desať rôznych typov finalistov, ich nadšenie, zápal a odhodlanie urobiť pre žiakov maximum sú však rovnaké a nesmierne podnetné. Dôležité nie je len to čo robia podľa osnov, ale aj to čo urobia nad rámec. Spôsoby a formy ako so žiakmi pracujú,“ dodáva Warbrick.

Podľa Viery Kalmárovej, hlavnej školskej inšpektorky a zároveň jednej z členov poroty, sa k nej dostávajú väčšinou odstrašujúce prípady. „Toto je vlastne obráteny obraz. Tu sa zišla učiteľská elita či už profesionálne alebo osobnostne,“ povedala s tým, že je rada, že aj ona istým spôsobom pomôže vytvárať lepšiu školskú realitu.

„Mňa fascinujú príbehy učiteľov, ktorí sú učiteľmi expertami a zaroveň osobnostami,“ dodala.

Do desiatky slovenských finalistov boli vybratí dva muži a osem žien. Aj keď už odborná porota viťaza pozná, verejnosť a samotní učitelia sa ho dozvedia až na galavečere 2. októbra 2018 v Divadle Arena v Bratislave. Víťaz získa okrem ceny Učiteľ Slovenska aj peňažnú odmenu vo výške 5-tisíc eur a poletí do Dubaja na finále Global Teacher Prize 2019, kde bude môcť získať jeden milión dolárov.

Do prvého ročníka súťaže boli tento rok nominovaní 312 slovenskí učitelia, prihlásilo sa ich nakoniec sto.

Organizátori národného kola z CEEV Živica a Komenského inštitútu veria, že víťaz súťaže sa stane akýmsi vzorom pre učiteľov na Slovensku. „Zároveň ide o snahu posilniť status profesie učiteľa a pozdvihnúť učiteľské povolanie ako také,“ dodal Hipš.

Mesiac pred oficiálnym vyhlásením víťaza ceny Učiteľ Slovenska bude spustené aj verejné hlasovanie o Cenu verejnosti. Víťaza tejto ceny vyhlásia spolu s celkovým víťazom počas slávnostného večera.