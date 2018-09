Tréner Zvolena Andrej Podkonický: Chcem, aby chalani boli zdraví, aby ich hokej bavil

Po prvýkrát povedie mužstvo ako hlavný tréner. Vyspovedali sme Andreja Podkonického.

4. sep 2018 o 9:44 Stanislav Černák

ZVOLEN. Počas tradičného tenisového turnaja HKM Cup sme sa stretli s hlavným trénerom HKM Zvolen Andrejom Podkonickým.

Porozprávali sme sa s ním o príprave na ľade a nadchádzajúcej sezóne, ktorá bude špecifická aj pre neho. Prvýkrát vo svojej trénerskej kariére bude hlavným kormidelníkom seniorského mužstva. Jeho a jeho zverencov čaká veľká výzva.

Ako hodnotíte prípravu na ľade po Memoriáli Pavla Zábojníka a po zápasoch s Popradom?

- Zatiaľ som veľmi spokojný. Pracujeme na veľa veciach a ešte máme pred sebou kus ďalšej práce, ako sú presilovky a oslabenia. Pracujeme na systéme, ktorý si chlapci už začínajú osvojovať. S prípravnými zápasmi som veľmi spokojný. V poslednom zápase v Poprade sme súpera takmer k ničomu nepustili, na myslím mám vyložené šance. S predvedenou hrou som bol spokojný, chalani makajú každý deň, chcú sa zlepšovať. Tím vyzerá veľmi dobre.

Čo vám ukázali doterajšie prípravné zápasy a domáci Memoriál, na ktorom Zvolen skončil tretí?

- Boli sme tretí, ale každý zápas sme mohli vyhrať. Pokojne sme mohli byť aj prví, ale ušlo nám to doslova o pár gólov. Ako som už spomenul, s tými zápasmi som veľmi spokojný. Hráči začínajú plniť to, čo do nich chceme dostať. Priamočiarosť, atakovanie brány a podporovanie jeden druhého, aby sme boli všetci stále pri sebe, aby si hráči pomáhali na ľade. Chceme dostať do hráčov to, že sa každý musí vracať naspäť. Myslím, že sme nemali počas celého turnaja, ani s Popradom, žiadne prečíslenie od súperov.

Bude sa káder ešte dopĺňať?

- Zatiaľ nie. Uvidíme ako sa vyvinie situácia okolo Vojtecha Zeleňáka. Ten pripadá do úvahy do obrany. Bol tu vlani a je to veľmi kvalitný bek, ktorý by nám pomohol. Nad inými posilami nerozmýšľame, budeme hrať s tým, čo tu máme.

Ako sa javí brankárska dvojica Tomek-Skapski?

- Veľmi dobre. Skapski si musí zvyknúť na európsky ľad, je prvýkrát na starom kontinente. Uhly sú iné, aj hokej je úplne iný. V Amerike sa hrá viac priamočiaro, prihrávka a strela. Tu sa viac kombinuje, takže aj na to si musí zvyknúť. Máme však výbornú brankársku dvojicu.

Budete ich rotovať alebo už máte predstavu o tom, kto bude jednotkou?

- Uvidíme. Ešte sa dohodneme s trénerom brankárov. Skapski bude hrať zrejme viac, ale obaja môžu byť jednotkou.

Máte už v hlave aspoň približné zloženie útokov, ktoré by ste použili aj na začiatku sezóny? Minimálne prvá formácia hrala výborne...

- Paťo Lušňák hral nedávno v Poprade v druhej päťke a fungovalo to celej tejto formácii. Stále však skúšame rôzne variácie. Dúfam, že sa nikto nezraní, lebo by sme to museli zase prehádzať. Ešte máme dva zápasy, takže vyskúšame aj iné zloženie formácií.

Ako to bude s voľbou kapitána? Bude ním Mišo Chovan alebo to necháte na hráčoch?

- Myslím si, že to bude Mišo Chovan. Je to Zvolenčan, je to ikona tohto mužstva, takže by to mal byť on.

A celkovo. Ako hodnotíte kolektív, ktorý sa vo Zvolene tvorí?

- Javí sa veľmi dobre. Snažíme sa byť hlavne tím. To je naše krédo. V šatni máme rôzne heslá. Pracujeme na tom, aby sme boli výborný kolektív. Máme aj spoločné aktivity mimo štadióna, aby sme sa dali dokopy ako partia. Mne na tom dosť záleží, lebo kolektív je veľmi dôležitý. Keď je rozkúskovaný na partie, tak to potom nemôže fungovať ani na ľade a to nechceme.

Trendom je, že pokým sa káder zišiel prvýkrát na ľade, každý sa pripravoval individuálne. Po prvýkrát to tak bolo teraz aj vo Zvolene. V čom sú pozitíva takejto individuálnej prípravy? Prečo aj HKM šiel tento rok touto cestou?

- Niektorí chalani nemali zmluvy, mali ich až od augusta. Bolo by to pre nich ťažšie, kebyže si majú všetko hradiť sami, aj ubytovanie, aj stravu.