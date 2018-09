Krov stavajú prakticky nanovo, pôvodný sa rozpadal

Radnica prechádza rozsiahlou obnovou.

3. sep 2018 o 11:47 Ľubica Mojžišová

KRUPINA. Historická budova krupinskej radnice prechádza rozsiahlou obnovou. Kompletne na nej obnovujú strechu s krovom aj fasádu.

Mesto do prác investuje 366-tisíc eur.

Krov už bol doslova v havarijnom stave. „Zvetraný, napadnutý červotočom, spráchnivený,“ ozrejmuje primátor Krupiny Radoslav Vazan. Cez strechu miestami zatekalo, do podkrovia sa cez diery v minulosti dostávali holuby. Ich trus tiež vplýval na kvalitu trámov.

„Kompletne všetko išlo dole a robí sa nanovo,“ vysvetľuje primátor.

Po konzultácii s pamiatkovým úradom, keďže budova je národná kultúrna pamiatka, použijú na strechu pálenú škridlu bobrovku. „Používa sa na takéto historické stavby a aj kvôli tomu musí byť krov pevný, pretože pálená škridla je pomerne ťažká,“ doplnil.

Momentálne stavbári rekonštruujú severné a západné krídlo, teda zadnú časť radnice. Vrátane celej fasády. „Postupne okolo cez dvorovú časť budeme obnovovať aj priečelie. Je síce najzachovalejšie, ale tiež už sú na ňom poškodenia. Potrebuje aj nový náter, v zlom stave je však hlavne dvorová časť, kde boli vo veľkej miere popukané a zvetrané omietky,“ vysvetľuje.

Krupinská radnica. (zdroj: Ján Krošlák)

Má viac ako sto rokov

Práce chcú stihnúť do konca novembra. V uplynulých rokoch už mesto investovalo do rekonštrukcie sobášnej siene, do opravy balkóna aj do výmeny všetkých okien, ktoré sú rovnako drevené ako pôvodné. „Po aktuálnej rekonštrukcii bude urobené všetko dôležité na záchranu pamiatky,“ zhodnotil primátor.

Radnicu na Svätotrojičnom námestí, v ktorej sídli mestský úrad, postavili v roku 1901. Stojí na mieste niekdajšej stredovekej radnice z roku 1590. Koncom 19. storočia na budove starého mestského domu spozorovali trhliny a privolaná župná komisia podľa análov skonštatovala nevyhnutnosť radnicu zbúrať a postaviť novú.

Patrí medzi typické stavby historizmu. Strecha je ozdobená tromi vikierovými oknami. Interiéru dominuje veľké hlavné schodisko s kovaným zábradlím.