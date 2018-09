Vynikajúce. MFK Zvolen vyhral štvrtý raz po sebe

Zverenci trénera Foltána sú už v tabuľke na treťom mieste.

2. sep 2018 o 19:29 (mim)

Poltár –Zvolen 1:2 (1:2)

Góly: 45. Oliveira (11 m) – 6. Hornyák (vl.), 35. Neušel. ŽK: 0 – 2. Rozhodoval: Faber, 370 divákov.

Zvolen: Lehocký – Cavar (58. Slovák), Šimko, Kotora, Bariak, Chovan, Lupčo, Neušel, Totkovič (84. Bil), Hric (68. Orság), Psársky

Na poltárskom úzkom ihrisku pred peknou diváckou kulisou sa opäť útočne hrajúci hostia ujali vedenia už v 6. minúte po rohovom kope. Chovan trafil Hornyáka a lopta skončila v domácej sieti. Hostia dobre kombinovali a mali viac z hry. Keď v 35. minúte našiel Lupčo z rohu pri vzdialenejšej žrdi Neušela, ktorý s prehľadom hlavičkou zvýšil na 2:0, zdalo sa že o zápase je rozhodnuté. No, v 44. minúte po kontakte s Kotorom spadol v pokutovom území jeden z útočníkov Sklotatranu a Rodrigo Oliveira Farias z pokutového kopu znížil vedenie MFK.

Domáci hnaní divákmi sa snažili o vyrovnanie, no mladí Zvolenčania vydržali nielen nepríjemný psychický tlak domácich divákov, ale disciplinovanou a zodpovednou defenzívou bez akýchkoľvek protestov proti niekedy aj sporným verdiktom arbitrov ustáli snahu Poltára a dobre rozohraný zápas dotiahli do zaslúženého víťazného konca. Je to už štvrtá výhra Zvolena v rade.

Toto víťazstvo je aj pozvánkou pre fanúšika zvolenského futbalu na stretnutie Slovnaft Cupu, Zvolen doma privíta v stredu 5. septembra o 16:30 hod. FK Inter Bratislava.

1. Fiľakovo 7 5 1 1 11:6 16 16

2. R. Sobota 7 4 2 1 9:5 14 15

3. Zvolen 7 4 2 1 8:5 14 14

4. Ružomberok B 7 4 1 2 17:9 13

5. Žarnovica 7 4 1 2 14:8 13

6. Lučenec 7 4 1 2 10:10 13

7. L. Hrádok 7 4 0 3 12:7 12

8. O. Veselé 6 3 1 2 13:12 10

9. Martin 6 3 0 3 11:8 9

10. Poltár 7 3 0 4 9:13 9

11. Podbrezová B 7 2 1 4 13:14 7

12. Kalinovo 6 1 3 2 7:12 6

13. L. Štiavnica 7 2 0 5 8:15 6

14. Čadca 7 1 2 4 9:13 5

15. Námestovo 6 1 1 4 5:8 4

16. Krásno n/K 7 1 0 6 5:16 3