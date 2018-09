Festival na zámku: Meky Žbirka si podmanil zvolenské publikum (+ FOTO)

Druhý deň Festivalu na zámku priniesol výborné vystúpenia legendy Mekyho Žbirku a kapely Hrdza.

2. sep 2018 o 12:40 Stanislav Černák

ZVOLEN. Druhý festivalový deň začínal po 17. hodine a pre divákov boli pripravené tri kapely. Program druhého dňa odštartovala čoraz populárnejšia skupina Hrdza, ktorej skladby sú inšpirované slovenským a slovanským folklórom.

Piesne ako Mám ja orech alebo Taká sa mi páči sú veselé, vhodné na odreagovanie a tancovanie. Preto zamrzelo, že prítomní fanúšikovia postávali okolo nádvoria a mierne sa hanbili odviazať. A pritom Hrdza predviedla vskutku skvelý koncert na čele s poľskou speváčkou Susannou Jara, ktorá spievala famózne a ukázala sa ako skromné a milé žieňa.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Po prestavbe pódia sa oveľa viac zaplnilo aj nádvorie Zvolenského zámku. Na programe bola hlavná hviezda druhé dňa – Miroslav Žbirka s kapelou. Od úvodu sa fantasticky chytilo publikum, Meky súkal jeden známy hit za druhým. Pomedzi pesničky ukázal svoj trefný britský humor. Nezabudol spomenúť, že rodina Žbirkovcov pochádza z neďalekej Trnavej Hory, že na Zvolen má mnoho krásnych spomienok, aj z čias, keď hrával s Marikou Gombitovou.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Festival na zámku: FOTOREPORTÁŽ z prvého dňa, David Koller dostal Zvolenčanov do varu

Viditeľne si vystúpenie užíval aj on s kapelou a zvolenské publikum mu zobalo z ruky. Známe skladby ako 22 dní, Biely kvet, alebo Balada o poľných vtákoch, si spievali všetci prítomní. Meky pozval na pódium aj speváčku Marthu, s ktorou si strihol duet v dvoh piesňach, jednou z nich bol hit Čo bolí, to prebolí. Žbirka a kapela sa napokon vrátili pred natešené zvolenské publikum, ktoré si vyžiadalo až tri prídavky. V závere sme si užili pieseň Zažni a Atlantídu.

Na záverečnú kapelu večera, bratislavskú funky formáciu Love 4 Money už ostalo pomenej ľudí, ale tí neľutovali. Frontman Tomáš Palonder a jeho skupina sa snažila roztancovať publikum. Darilo sa im to do istej miery. Takmer všade na Slovensku už vo večernom čase zúrila búrka a dážď, len Zvolen to obchádzalo. Organizátori z agentúry Pro Music sa snažili vybaviť aj počasie. A vychádzalo im to vynikajúce. Približne do polovice koncertu poslednej kapely festivalu. Hŕstke fanúšikov Love 4 Money nevadil ani dážď a ich svieže funky si užívali až do samotného záveru. Výborná bodka za festivalom.

Festival na zámku bol výborne zorganizovaný. Po vstupe cez hlavnú bránu vás lákali všakovaké vône rôznych dobrôt, zlatistý mok, ale aj iné špeciality. Samotné nádvorie, kde prebiehali koncerty, potvrdilo, že takéto akcie sa tam priam žiadajú. Okrem spokojnosti samotných interpretov, mohli byť spokojní aj hudobní fajnšmekri. Počas oboch festivalových dní bol vynikajúci zvuk, krásne rozoznateľné všetky nástroje. Ako z cd. Paráda.

Jediné, čo chýbalo tomuto podujatiu, bola väčšia divácka účasť. Festival sa robil práve pre ľudí, pre Zvolenčanov, tak veríme, že sa ho dočkáme aj nabudúci rok. Mohla by sa pod Pustým hradom začať naozaj pekná tradícia.