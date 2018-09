Gajdoš chce mať prvé stíhačky F-16 na Sliači v roku 2022

Modernizácia ozbrojených síl má pokračovať podľa dlhodobého plánu až do roku 2030.

1. sep 2018 o 15:22 TASR

SLIAČ. Nielen plné futbalové štadióny sú zaujímavé pre slovenských ľudí, ale aj podujatia, akými sú Medzinárodné letecké dni SIAF 2018, ktorého ôsmy ročník sa koná počas tohto víkendu na Leteckej základni Sliač.

Konštatoval to v sobotu minister obrany Peter Gajdoš s tým, že predstavujú vynikajúcu príležitosť, ako priblížiť prácu vojakov širokej verejnosti a ukázať, ako pokračuje modernizácia ozbrojených síl.

Návštevníci počas dvojdňového, najväčšieho leteckého divadla na Slovensku môžu po prvý raz vidieť nové dopravné lietadlo C-27 J Spartan už ako súčasť výzbroje Ozbrojených síl SR.

Ako uviedol šéf rezortu obrany, Slovensko má dve, ktoré slúžia na plnenie úloh v zmysle operačných plánov a zabezpečenia operácií. Posledný let, ktorý uskutočnili, bol do Bagdadu, do operácie v Iraku, a na Cyprus.

"Verím, že našu leteckú techniku v budúcnosti obohatia aj nové stíhacie lietadlá F-16, ktorých nákup schválila vláda. Naše nebo tak budú v budúcnosti chrániť vzdušné sily americkými stíhacími lietadlami, vďaka čomu nestratíme jednu z najdôležitejších spôsobilostí, ktorou je ochrana suverenity nášho vzdušného priestoru 24 hodín denne, sedem dní v týždni," dodal Gajdoš.

Dúfa, že kontrakt sa podarí uskutočniť v čo najkratšom období a v roku 2022 budú prvé F-16 na sliačskom letisku.

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Daniel Zmeko uviedol, že na zabezpečení tohtoročných leteckých dní sa podieľa viac ako 500 príslušníkov OS SR a na Sliači je momentálne 151 kusov leteckej a pozemnej techniky.

Podľa Zmeka každý ďalší nový ročník podujatia, ktoré umožňuje ozbrojeným silám prezentovať svoje spôsobilosti, umenie a vycvičenosť pilotov, začínajú pripravovať od prvého dňa skončenia toho aktuálneho.