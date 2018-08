O post primátora chce zabojovať aj Ján Sekereš

Za primátora bude kandidovať prvý raz.

31. aug 2018 o 20:05 Ľubica Mojžišová

DETVA. O post primátora mesta Detva chce zabojovať Ján Sekereš, rodák z tohto podpolianskeho mesta. V Detve žije dodnes.

O primátorský post sa uchádza prvý raz. Kandidatúru ohlásil v piatok pri Mestskom kultúrnom stredisku v detvianskej časti Chudobienec.

„Mám pocit, že mesto nefunguje tak, ako by malo, pretože je tu konflikt medzi zastupiteľstvom a primátorom. Chcel by som byť človek, ktorý to bude spájať, a ponúknuť cestu, aby Detva skutočne napredovala,“ povedal o svojej motivácii. Získal ju, ako povedal, zo skúseností vo finančnej komisii pri mestskom zastupiteľstve, jej členom je uplynulé štyri roky.

„Základná priorita je, aby sa konečne naštartoval chod mestského úradu. Aby ľudia začali medzi sebou komunikovať, aby sa skončila konečne nevraživosť a delenie na jednu a druhú stranu. Tomu treba urobiť rázny koniec, spojiť sa a urobiť niečo pre toto mesto,“ doplnil.

Sekereš má 39 rokov, 40. narodeniny oslávi 11. novembra, deň po voľbách. „Takže oslavovať budem tak či tak,“ okomentoval s úsmevom.

Na poľnohospodárskej univerzite vyštudoval za technológa potravín, v súčasnosti je prevádzkarom závodného stravovania v PPS Group. V minulosti tancoval vo folklórnych súboroch Podpoľanec aj Zobor.

S manželkou Zuzanou má dve deti vo veku 3 a 6 rokov.

Svoju opätovnú kandidatúru nám prednedávnom potvrdil aj súčasný primátor Ján Šufliarský. Primátorom je piate volebné obdobie.