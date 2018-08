Zvolen má tretieho kandidáta na primátora

Dnes svoju kandidatúru verejne ohlásil Roland Schaller.

28. aug 2018 o 14:05 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Kandidovať za primátora Zvolena bude v nadchádzajúcich novembrových voľbách aj Roland Schaller, ktorý je v súčasnosti riaditeľom letiska Sliač.

Pre Schallera, ako povedal, je kandidatúra prirodzeným vyústením jeho aktivít v meste a v regióne. Už dlhšie sa zaujíma o veci verejné, pomáha športovcom, ale aj sociálne slabším a rodinám v krízových situáciách.

Na námestí, kde kandidatúru ohlásil, stál bez akejkoľvek skupiny podporovateľov. „Áno, v pozadí kandidátov sú väčšinou jeho podporovatelia. Mám vyzbieraných niekoľkonásobne viac podpisov, ako kandidát potrebuje. Pomáhali mi ich vyzbierať Zvolenčania; rôzni občianski aktivisti, športovci, ľudia zo zdravotníctva,“ ozrejmil.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Sám za seba

„V tejto chvíli mohli stáť po mojom boku, aby som demonštroval silu a prezentoval ich podporu, ale je to proti mojej filozofii. Som tu sám za seba a chcem požiadať Zvolenčanov, aby ma podporili, pretože si myslím, že primátor má byť primátorom nielen ľudí, ktorí by dnes stáli po mojom boku a boli by ochotní stratiť za mňa slovo, ale aj ostatných ľudí bez rozdielu politického názoru, vierovyznania,“ dodal.

Dobrý primátor musí byť podľa jeho slov primátorom či už vysokoškolského učiteľa, ale aj manuálne pracujúceho Zvolenčana.

„A myslím si, že ľudia, ktorí v tejto chvíli podporujú mojich protikandidátov, si tiež zaslúžia lídra mesta, ktorý bude aj ich primátorom,“ doplnil.

Kampaň si financuje sám aj z dôvodu, že nechce byť po voľbách „bábkou“ v rukách ľudí, ktorí by mu ju financovali.

Doprava či šport

Oblastí, ktorý sa chce z postu primátora venovať, je viac. Je to napríklad doprava, ktorá uňho vychádza už z podstaty jeho zamestnania, keďže je riaditeľom letiska. Problém dopravy chce riešiť koncepčne.

„A aby sa s možnými riešeniami pred ich realizáciou stotožnili aj obyvatelia mesta, prípadne mestskej časti, či už formou menšieho referenda alebo inej formy plebiscitu,“ doplnil.

Dôraz kladie aj na rodinu a jej potreby. „Nielen mladí ľudia potrebujú žiť, aj seniori sú podporou rodiny a spoločnosti. Mesto by malo nájsť ďalšie zdroje na financovanie a zapájať ich znova do spoločenského života,“ povedal s dôvetkom, že by sme mali myslieť aj na svoju budúcnosť a postarať sa o ňu.

Prioritou je preňho aj šport, Zvolen, ako dodal, by sa mal stať mestom športu. „Je škoda, že nemáme teraz kde plávať a že športové kluby nemajú svoje športové centrum a nemuseli by kočovať. Šport by mal byť súčasťou nášho života a mesto by sa mu malo venovať,“ okomentoval.

V poradí tretí

Schaller (44) je dva roky predsedom predstavenstva a výkonným riaditeľom spoločnosti Letisko Sliač. Vo Zvolene žije viac ako sedemnásť rokov a, ako sám hovorí, už sa cíti ako Zvolenčan. Predtým pôsobil vo vlastných súkromných firmách.

Je v poradí tretí kandidát na post primátora Zvolena, ktorý kandidatúru ohlásil verejne.

Doteraz kandidatúru potvrdila súčasná primátorka Lenka Balkovičová a bývalý primátor Miroslav Kusein. Všetci traja budú kandidovať ako nezávislí.