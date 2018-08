Bojovný výkon slávil opäť úspech. Druhé víťazstvo Zvolena v rade

Zverenci trénera Foltána vyhrali najtesnejším rozdielom nad Liptovským Hrádkom.

26. aug 2018 o 14:46 Stanislav Černák

Zvolen – L. Hrádok 1:0 (1:0)

Gól: 45. Janigloš (vl.). ŽK: 3 – 2. Rozhodoval: Gregorec, 260 divákov.

Zvolen: Lehocký – Cavar, Šimko, Kotora, Bariak, Hric, Neušel, Lupčo (90. Kysel), Chovan (86. Vávro), Totkovič (67. Bil), Slovák (61. Psársky)

Stretnutie Zvolena proti Liptovskému Hrádku bol takmer identické, ako predchádzajúce, v ktorom Zvolen zdolal najtesnejším rozdielom Námestovo. Hostia boli lepším mužstvom, vypracovali si niekoľko sľubných príležitostí, ale zvolenský gólman Lehocký zatiahol roletu.

O všetkom rozhodol gól do šatne. Erik Hric to urobil šikovne. Potiahol loptu až na bránkovú čiaru, odkiaľ na slepo nastrelil loptu do päťky, trafil stopéra hostí Janigloša, ktorý stál na bližšie žrdi, od neho sa lopta odrazila do siete L. Hrádka. MFK Zvolen podal bojovný výkon, aj keď neboli zverenci trénera Foltána lepším tímom, dali do zápasu srdce a víťazstvo vydreli.

V závere stretnutia mali hostia tutovku, ktorú bravúrne zneškodnil brankár Lehocký. V závere stretnutia opäť boli spokojní s výkonom a troma bodmi aj zvolenskí fanúšikovia.

Miloš Foltán, tréner MFK Zvolen: „Chceli sme opäť doma vyhrať, ale musíme priznať, že súper bol lepší a vyhrali sme so šťastím. Súťaž pokračuje v rýchlom v strede. Čakajú nás dva anglické týždne po sebe. V stredu hostíme Oravské Veselé, v nedeľu hráme v Poltári, v stredu s Interom pohár a potom zas liga. Nespíme na vavrínoch, nemáme na to ani čas. Stále budujeme mužstvo a víťazné zostavy meníme. Do obrany nám pribudol Martin Šimko, ktorý do mozaiky tímu zapadol veľmi dobre. Najlepší na ihrisku bol Miroslav Neušel, ktorý sa posunul do stredu zálohy. Neušel odviedol parádnu prácu v strede poľa, vyhrával súboje, práve v strede poľa sme boli dominantní.“