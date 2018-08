Muž rozvod manželstva nezvládol. Poslali ho za mreže

Odvolací senát pôvodný nepodmienečný trest zmiernil.

21. aug 2018 o 19:22 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici dnes zmiernil nepodmienečný trest odňatia slobody zo šestnásť na osem mesiacov pre 52-ročného Jána L. z Detvy. V polovici mája spáchal prečin nebezpečného vyhrážania sa voči bývalej manželke Elene ako blízkej osobe.



Manželstvo Jána a Eleny rozviedli 18. mája tohto roku. Hneď po rozvode Ján začal Elenu telefonicky „bombardovať“. V opakovaných telefonátoch jej vulgárne nadával a vyhrážal sa zabitím. Okresný súd vo Zvolene ho uznal za vinného a uložil mu nepodmienečný trest šestnásť mesiacov odňatia slobody v ústave s minimálnym stupňom stráženia.



Ján, ktorého vzali do väzby, sa odvolal a tvrdil, že žalovaný skutok nespáchal. Elene volal, lebo chcel vedieť, prečo zmenila názor. Deň pred rozvodom mu totiž vraj sľúbila, že návrh na rozvod vezme späť, ale neurobila tak. Poprel tiež, že by sa jej vyhrážal a vulgárne nadával a žiadal oslobodiť, prípadne uložiť miernejší trest.



Odvolací senát uznal jeho tvrdenie, že trest je neprimerane prísny a zmiernil ho na polovicu. Vinu však potvrdil aj vzhľadom na to, že ho odsúdili za podobný skutok voči Elene i v minulom roku. Dostal za to podmienečný trest vo výmere šesť mesiacov.

Pretože aktuálny prečin spáchal v skúšobnej jeden a polročnej lehote, súdy mu podmienku šesť mesiacov premenia na nepodmienečný trest. Sudca hneď nariadil aj výkon trestu.