Keď brat strieda brata, Slovák Slováka. O víťazstve Zvolena rozhodol odchovanec

O víťazstve MFK Zvolen rozhodol odchovanec Vladislav Slovák.

21. aug 2018 o 10:29 Stanislav Černák

ZVOLEN. Brat strieda brata, Slovák strieda Slováka a Zvolen zaznamená prvé víťazstvo v tretej lige a navyše prvé domáce v tomto kalendárnom roku. Rozhodol o ňom zvolenský odchovanec Vladislav Slovák krásnou strelou spoza šestnástky.

„Streľbu spoza šestnástky trénujeme na tréningoch. Peťo Lupčo mi nahral, ja som vystrelil. Lopta bola ešte trocha tečovaná, zapadlo to presne k žrdi a bol som šťastný,“ opísal svoj gól strelec Vladislav Slovák. V kabíne zneli po zápase víťazné chorály. „Konečne sme to zlomili a zažili pocit z výhry po dlhom čase, navyše doma. Všetci sme boli po zápase šťastní,“ tešil sa Slovák.

Zaujímavosťou je, že v závere stretnutia striedal Vladislava jeho brat Ján. „S bratom sme po zápase boli ešte spolu aj na hokeji. Makali sme obaja, aby sme mohli hrávať. Som rád, že sa brat začleňuje do áčka, je to zaslúžené,“ nechal sa počuť Vladislav Slovák a pokračoval: „Je super, že konečne začali dostávať príležitosti odchovanci ako zahraniční hráči, ktorí to berú len ako prácu. Treba nám tu srdciarov, ktorí budú bojovať za Zvolen.“

Pozitívom je, že približne 200 fanúšikov fandilo MFK počas celého stretnutia a po zápase ich vyprevadilo do šatní potleskom. „Nechcel som v kádri žiadneho cudzinca, to je moja filozofia. Radšej dám priestor mladým hráčom, dorastencom a Slovákom. Vladislav Slovák rozhodol tento zápas, striedal ho jeho brat Ján, ktorý je ešte dorastenec. Mal som z toho dobrý pocit. Aj keď nebolo veľa fanúšikov, boli aktívni, tlieskali, povzbudzovali. Herne ani fyzicky sme nemali navrch, ale hráči dali do toho srdiečko a to bolo rozhodujúce, viac sme chceli vyhrať ako súper,“ povedal tréner Miloš Foltán.

Po zápase s Námestovom vládne spokojnosť a prácu trénera Foltána začína cítiť aj na ihrisku. Netreba však zaspať na vavrínoch. „V šatni bol pokrik, chalani sa tešili. Nechcem to prechváliť, musíme pokračovať ďalej v dobrých výkonoch. A toto víťazstvo potrebujeme potvrdiť. Hrali sme dosť na hranici rizika, ale vyšlo nám to. O to je to cennejšie, že s mladými hráčmi sa chytili aj ľudia, ktorí videli na ihrisku svojich hráčov a hráčov z okolia,“ dodal tréner Foltán.