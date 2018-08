Veľký regionálny futbalový servis od štvrtej ligy po druhú triedu

Prinášame vám výsledky, komentáre, zostavy a tabuľky z uplynulého kola futbalových súťaží. Ako sa darilo našim zástupcom?

20. aug 2018 o 13:38 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

Medzibrod – Hriňová 2:1

Góly: 35. Pipich, 65. Belluš – 56. Purdek (11m)

Rozhodoval: Botka, 250 divákov, ŽK: 3-1, Medzibrod: Petrík – Vančo, Hroš, Martinec, Majerník (90. Kuzma), Rajčok, Bobok (62. Belluš), Zázrivec, Karman, Pipich, Selecký (81. Matis), Hriňová: Sekereš – Miklian, Moravčík, Čipčala, Mičuda, Ľupták, Vreštiak, Malček (46. Hanes), Paprčka, Marcinek (64. Jablonský), Purdek

Domáci sa dostali do vedenia v 35.minúte, keď Bobokov center umiestnil do siete hlavičkou Pipich. Po prestávke vyrovnal z pokutového kopu Purdek. V 64.minúte došlo k nepríjemnému momentu, keď hráčovi hostí pri faulovaní nešťastne vyskočilo koleno a zápas bol z dôvodu čakania na záchranku prerušený asi na 20 minút. Ihneď po otvorení hry zahral priamy kop Rajčok a Belluš svojím úvodným dotykom s loptou poslal domácich opäť do vedenia. Následne iniciatívu prevzali hostia. V závere mohol vyrovnať Purdek, ale hodil si dlhú loptu a Petrík ju včasným vybehnutím dokázal odkopnúť.

Tornaľa –Kováčová 0:3 (0:1)

Góly: 19. Bordun, 55. Kurta, 63. Giertl

Rozhodoval: Medveď, 250 divákov, ŽK: 2–4, Kováčová: Polóny – Karpa, Shuper, Turák, Lauč, Volko, Greško (64. Shushpanov), Bordun (38. Kujan), Giertl, Šanta, Kurta

V Tornali sa hral nervózny zápas, hráči si nič nedarovali. Do vedenia šli hostia, v 19. minúte skóroval Bordun. Domáci sa snažili útočiť nakopávanými loptami za obranu, ale Kováčová si vytvorila ďalšie šance, ktoré ale nepremenila. V druhom polčase začali hostia zle, Tornaľa si vytvorila dve pološance. Sieť za brankárom hostí sa raz rozvlnila, ale gól neplatil pre ofsajd. Hostia potom dali dva góly z brejkových situácií a rozhodli o 3 bodoch.

Detva –Tisovec 3:0 (2:0)

Gól: 10. Šulek, 36. a 77. Dianiška

Rozhodoval: Verdžák, 80 divákov, ŽK: 1-2, Detva: Kružliak – Suja, Sekereš, Škopík, Michálik, Melich (81. Nemeth), Rapčan, Majchút, Šulek (58. Berkeš), Tužinský, Dianiška (78. Urban)

Detvianski futbalisti zaznamenali prvé víťazstvo v novej sezóne. Už v 10. minúte sa presadil Šulek, do polčasu pridal ešte druhý gól Dianiška. Tisovec po zmene strán chcel ešte niečo spraviť s výsledkom, definitívny pokoj na domáce kopačky priniesla až 77. minúta, kedy sa druhýkrát presadil Dianiška.

Pliešovce –Príbelce 3:1 (2:1)

Góly: 38. Bobor, 40. Vilhan, 70. Kudlík – 23. Kurák.

Rozhodoval: Kováč, 250 divákov, ŽK: 1–1, Pliešovce: Gnida – Švec (30. Fraňa), Roziak (90. Polaček), Kouřil, Vilhan (86. Farkaš), Malatinec (65. Hraško), Sýkora, Bobor, Kudlík, Jamnický, Palovič